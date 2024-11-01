edición general
¿Recuerdas cuando la gente pensaba que Trump era “antibélico”? (inglés)

Una breve historia de la mentira más obvia del mundo y de las personas que la creyeron.

#7 luckyy
Vamos a ver: Trump sí tuvo un discurso y una forma de actuar antibelicista e incluso amenazó con abandonar la OTAN; el que haya cambiado de opinión no quita que hubiera pensado que aquella manera, y claro que era fácel creerle cuando los primerosn 45.000 muertos en Gaza o los 120.000.000.000 $ para la guerra con Rusia los puso Biden y los continuó Kamala, demócratas que han creado infinidad de conflictos.
No es que fueramos tontos por creerle sino el deso de que aquello cambiara yesto tampoco quiere decir que se tuviera la más mínima simpatía por este sátrapa.
#4 HeilHynkel
No es por nada ... pero eso solo se lo creían cuatro mermados.
#6 SeñorPresunciones
Nobel de la paz.
Me descojono, "la gente", lo que es, es gilipollas perdida.
#3 Javi_Pina
Él también se lo pensaba pero mira tú.
#5 Mangione
 media
#8 Eukherio
Era vendido como el presidente más pacifista de la historia. Hasta que no. Lo irónico es que los mismos que apoyaban su faceta pacifista también apoyan ahora la belicista. Y la chapuza de Afganistán se la acabó comiendo Biden con patatas.
#2 yokitolakaka
Si le llegan a dar el novel de la paz, nos estaríamos descojonando
#1 Ominous
Los putinitos de por aquí, sí, unos cuántos.
