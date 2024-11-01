·
¿Qué recorrido tiene la resolución a favor del aborto aprobada por el Parlamento Europeo?
La votación es simbólica y ahora es el turno de la Comisión Europea
aborto
comisión europea
parlamento europeo
actualidad
#1
WcPC
Ninguno, el Parlamento Europeo es más inútil que el Senado en España.
3
K
45
#3
ostiayajoder
*
#1
OJO q monton de leyes se echan para atras por incumplir las leyes q salen del Parlamento Europeo.
Una cosa es q sean lentos, Q LO SON, e incluso a veces esta bien como cuando Trump trata de presionar y le dicen q si, q claro, q ya se hara.
Otra cosa es q su trabajo sea inutil.
0
K
8
#5
kukusu
¿a favor del aborto? cómo suena eso.. será a favor del derecho al aborto, ¿no?
1
K
23
#4
Joroñas
No entiendo como pueden decir en la misma noticia que "la propuesta se ha aprobado gracias a que muchos populares europeos han votado a favor" y "Ha sido un triunfo sobre la derecha ".
1
K
16
#6
VFR
#4
Ahora el PP es de izquierdas
0
K
7
#7
Joroñas
#6
será eso...
0
K
9
#8
Cehona
#4
El PP patrio ayusista pro trumpista, ha votado en contra.
0
K
13
#2
Andreham
Aparentar y justificar su sueldo.
0
K
8
