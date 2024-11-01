edición general
¿Qué recorrido tiene la resolución a favor del aborto aprobada por el Parlamento Europeo?

La votación es simbólica y ahora es el turno de la Comisión Europea

WcPC #1 WcPC
Ninguno, el Parlamento Europeo es más inútil que el Senado en España.
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#1 OJO q monton de leyes se echan para atras por incumplir las leyes q salen del Parlamento Europeo.

Una cosa es q sean lentos, Q LO SON, e incluso a veces esta bien como cuando Trump trata de presionar y le dicen q si, q claro, q ya se hara.

Otra cosa es q su trabajo sea inutil.
kukusu #5 kukusu
¿a favor del aborto? cómo suena eso.. será a favor del derecho al aborto, ¿no?
#4 Joroñas
No entiendo como pueden decir en la misma noticia que "la propuesta se ha aprobado gracias a que muchos populares europeos han votado a favor" y "Ha sido un triunfo sobre la derecha ".
#6 VFR
#4 Ahora el PP es de izquierdas
#7 Joroñas
#6 será eso...
Cehona #8 Cehona
#4 El PP patrio ayusista pro trumpista, ha votado en contra.
Andreham #2 Andreham
Aparentar y justificar su sueldo.
