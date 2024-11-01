edición general
Récord de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social: más de 3,1 millones, el 14,1% del total de cotizantes

La Seguridad Social registró en 2025 un fuerte avance de la afiliación de trabajadores de origen extranjero, al aumentar la media anual en 204.659 cotizantes respecto a 2024, lo que supone un repunte del 7,1%. Con este incremento, el número de ocupados foráneos se situó en 3.085.477, marcando un nuevo máximo al cierre de un ejercicio. Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2025 terminó con 3.135.581 afiliados extranjeros en términos desestacionalizados, lo que implica 800.000 cotizantes más

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Y aun asi los empresarios no encuentran mano de obra.

Veras las risas cuando los de Vox lleguen al Gobierno y pretendan echar a los extranjeros. Al 3º dia les esta colgando de las pelotas los de la CEOE. :popcorn:
sotillo #5 sotillo
#2 No lo has entendido, mi vecino, que se presenta a concejal por Vox, dice que hay que echar a los extranjeros, pero no a todos, que quien cuida a su suegra es muy maja no como otras que hay
#6 Zamarro
#2 La mano de obra que quieren es sin tener que pagar, que trabaje a disposicion y si puede ser que no pierdan el tiempo de tonterias como dormir o comer o estar con la familia, Esas cosas solose les permiten a los amos
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Cuando te enteres de que los que pretendan echar son los extranjeros ilegales, y que estos al no tener permiso de trabajo no pueden afiliarse a la Seguridad social, descubrirás que te faltaba una palabra en tu comentario
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#7 Eso decia Trump en EEUU y ya vemos lo que pasa realmente...

...que deportan hasta los useños: www.meneame.net/story/estados-unidos-pide-disculpas-error-deportar-est
Milmariposas #3 Milmariposas
Y dice Frijolito que sobran o cómo es eso?
#4 Cincocuatrotres
Chat GTP numero de extranjeros en España 7.132.324 actualmente, en el 2016 4 396 871, en 10 años la población extranjera ha crecido 2 735 453, a la marcha que va en 20 años...
#1 crissis
Felicidades a todos los participantes y sobre todo al público.
