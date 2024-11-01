edición general
2 meneos
27 clics

Estados Unidos pide disculpas por el error al deportar a una estudiante universitaria de Massachusetts [ENG]

«En nombre del gobierno, queremos pedir disculpas sinceramente», dijo al juez el fiscal federal adjunto Mark Sauter, añadiendo que el empleado entiende que «cometió un error». La infracción, añadió Sauter, fue «un error involuntario de una sola persona, no un acto deliberado de incumplir una orden judicial». En una declaración presentada ante el tribunal el 2 de enero, el agente del ICE también admitió que no avisó a la oficina de operaciones del ICE en Port Isabel, Texas, de que la expulsión debía cancelarse.

| etiquetas: estados , unidos , deportar , estudiante
2 0 0 K 37 CamisaParda
3 comentarios
2 0 0 K 37 CamisaParda
rogerius #1 rogerius *
Normalmente pedimos disculpas falazmente… o no las pedimos —añadió el portavoz.
1 K 33
A.more #2 A.more
Los nazis no pedían disculpas si gaseaban a un no judío. Viva la democracia amerricana
1 K 25
#3 UNX
Han hablado de disculpas, pero no han mencionado consecuencias para nadie.
0 K 11

menéame