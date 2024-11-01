Estados Unidos pide disculpas por el error al deportar a una estudiante universitaria de Massachusetts [ENG]

«En nombre del gobierno, queremos pedir disculpas sinceramente», dijo al juez el fiscal federal adjunto Mark Sauter, añadiendo que el empleado entiende que «cometió un error». La infracción, añadió Sauter, fue «un error involuntario de una sola persona, no un acto deliberado de incumplir una orden judicial». En una declaración presentada ante el tribunal el 2 de enero, el agente del ICE también admitió que no avisó a la oficina de operaciones del ICE en Port Isabel, Texas, de que la expulsión debía cancelarse.