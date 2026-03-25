Récord de energía solar fotovoltaica

Fotovoltaica, pues, 57% Pero si a ese 57 % le sumamos el 2,53% de la producción termosolar a esa misma hora (988 GWh), nos encontramos con que a las diez y diez de la mañana del día de ayer, casi el 60% de la electricidad que el parque nacional de generación estaba inyectando en la red llegaba vía solar. Más aún: en el global diario el porcentaje ha sido mayor, pues las tecnologías renovables de generación de electricidad (hidráulica, eólica, solares, biomasa, etcétera) han producido más de 447 gigavatios hora, o más del 60% diario
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El impacto de las baterías en el precio de la electricidad en España: así es cómo bajará las puntas de mañana y noche
La transición del escenario actual al aumento de capacidad de 30 GWh proyectado por el gobierno reduciría el margen de precios diario promedio de 70,68 €/MWh a 32,56 €/MWh
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Es el mismo peaje de respaldo para el autoconsumo industrial que tenía la Alemania de Merkel un año antes
www.meneame.net/story/realidad-autoconsumo-fotovoltaico-alemania