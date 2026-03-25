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Récord de energía solar fotovoltaica

Récord de energía solar fotovoltaica

Fotovoltaica, pues, 57% Pero si a ese 57 % le sumamos el 2,53% de la producción termosolar a esa misma hora (988 GWh), nos encontramos con que a las diez y diez de la mañana del día de ayer, casi el 60% de la electricidad que el parque nacional de generación estaba inyectando en la red llegaba vía solar. Más aún: en el global diario el porcentaje ha sido mayor, pues las tecnologías renovables de generación de electricidad (hidráulica, eólica, solares, biomasa, etcétera) han producido más de 447 gigavatios hora, o más del 60% diario

| etiquetas: electricidad , energía solar , fotovoltaica , crisis energética
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8 comentarios
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#5 ¿De donde has sacado esos datos? El coste de almacenaje de la electricidad no es tan caro, tiene la función de abaratar los costes.
El impacto de las baterías en el precio de la electricidad en España: así es cómo bajará las puntas de mañana y noche
La transición del escenario actual al aumento de capacidad de 30 GWh proyectado por el gobierno reduciría el margen de precios diario promedio de 70,68 €/MWh a 32,56 €/MWh
elperiodicodelaenergia.com/el-impacto-de-las-baterias-en-el-precio-de-
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Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Es importante el récord de la fotovoltaica en un momento tan sensible donde el gas se ha encarecido tanto y que afecta tanto a la factura de la luz. Aún hay mucho camino que recorrer aumentando más la energía solar y aumentar y desarrollar los sistemas de almacenamiento para hacer que cuando haya exceso renovable se almacene.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pero la realidad es que para poder integrar tanta solar y eólica tenemos que pagar unos costes de servicios de ajuste y peajes que elevan el precio final a 175 €/MWh aunque la subasta fuera a 0  media
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Veelicus #7 Veelicus
#5 La gran estafa del sistema.
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#2 omega7767
y esto a pesar del impuesto al sol de Rajoy/Soria. Donde estariamos sin ese sabotaje del PP
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Fisionboy #3 Fisionboy
#2 Wakanda del Norte.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Lo que llamas impuesto al sol no era para las plantas de generación fotovoltaica ni termosolar.

Es el mismo peaje de respaldo para el autoconsumo industrial que tenía la Alemania de Merkel un año antes
www.meneame.net/story/realidad-autoconsumo-fotovoltaico-alemania
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curaca #6 curaca
#2 Poco más o menos que ahora. Cuando se puso el mal llamado impuesto al Sol, que por cierto no se aplicó, la tecnología estaba en pañales, instalaciones costosas y poca potencia. Por tanto hubieran añadido poca potencia la parque fotovoltaico.
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menéame