Récord de energía solar fotovoltaica

Fotovoltaica, pues, 57% Pero si a ese 57 % le sumamos el 2,53% de la producción termosolar a esa misma hora (988 GWh), nos encontramos con que a las diez y diez de la mañana del día de ayer, casi el 60% de la electricidad que el parque nacional de generación estaba inyectando en la red llegaba vía solar. Más aún: en el global diario el porcentaje ha sido mayor, pues las tecnologías renovables de generación de electricidad (hidráulica, eólica, solares, biomasa, etcétera) han producido más de 447 gigavatios hora, o más del 60% diario