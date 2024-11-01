edición general
Los reclutas de ICE "alérgicos al atletismo" [ENG]

Los reclutas de ICE "alérgicos al atletismo" [ENG]

El esfuerzo del presidente Trump por doblar la cantidad de efectivos de ICE se ha encontrado con un obstáculo más duro que cualquier grupo activista: las pruebas físicas de la academia del DHS en Georgia. Según confirman cuatro oficiales del departamento, más de un tercio no pasan la prueba física. Los requisitos de forma física son hacer 15 flexiones, 32 sentadillas, y correr 1,5 millas (2,4 kilómetros) en 14 minutos.

| etiquetas: ice , ee.uu , entrenamiento , atletismo
6 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Mucho Meal Team Six es lo que hay.

en.wiktionary.org/wiki/Meal_Team_Six
3 K 68
#2 Zerjillo
#1 Pues si, porque tampoco son unas exigencias de la leche.
1 K 27
#6 Pivorexico
Recreación de dichos candidatos  media
2 K 39
pepel #4 pepel
Al que esté gordo y no valga para correr, lo despediremos.
1 K 37
placeres #5 placeres
Lo que realmente les preocupa
"... arrests on U.S. streets, and, as more and more social-media videos show, being a deportation officer often involves chasing "

vaya que no quieren videos de oficiales gordos tropezandose por las calles persiguiendo a un "atletico" ilegal de 15 años.


15 flexiones, 32 sentadillas, y correr 1,5 millas .. Jesus, ese nivel atletico es casi como preguntar ¿puedes respirar?, ni llega a considerarse nivel mínimamente sano no ya atletico
1 K 31

