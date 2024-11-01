Los reclutas de ICE "alérgicos al atletismo" [ENG]

El esfuerzo del presidente Trump por doblar la cantidad de efectivos de ICE se ha encontrado con un obstáculo más duro que cualquier grupo activista: las pruebas físicas de la academia del DHS en Georgia. Según confirman cuatro oficiales del departamento, más de un tercio no pasan la prueba física. Los requisitos de forma física son hacer 15 flexiones, 32 sentadillas, y correr 1,5 millas (2,4 kilómetros) en 14 minutos.