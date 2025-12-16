Las recetas de Bruselas para atajar el problema de la vivienda: más fondos y menos burocracia (sin limitar el alquiler turístico)

El plan no pone encima de la mesa la limitación de los alquileres turísticos, como pedían países como España, pero anuncia que sí presentará en los próximos meses una propuesta legislativa para dar cobertura legal a aquellas regiones y ciudades que sí quieran imponer restricciones a los alquileres turísticos de corta duración estableciendo un marco jurídico común que las ampare.