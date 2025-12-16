edición general
Las recetas de Bruselas para atajar el problema de la vivienda: más fondos y menos burocracia (sin limitar el alquiler turístico)

El plan no pone encima de la mesa la limitación de los alquileres turísticos, como pedían países como España, pero anuncia que sí presentará en los próximos meses una propuesta legislativa para dar cobertura legal a aquellas regiones y ciudades que sí quieran imponer restricciones a los alquileres turísticos de corta duración estableciendo un marco jurídico común que las ampare.

#1 To_lo_loco
¡Qué raro que él depredador legisle a favor de los depredadores!

Si es que poco nos pasa para se tan tontos y no saber siquiera quiénes somos.

Ya es un hecho, no una cuestión de conspiranoica. No necesitan tantos millones de humanos. Los que crucen la frontera cubrirán a los que se mueran, los que tengan hijos serán dos clases sociales diferenciadas: los que posen y los que no.

Bueno está ya existe.

La evolución era esto. Una pantalla y a controlar el mundo.
#3 Suleiman
Estoy cada vez es mas EEUU, gobiernan los lobbys....
#4 sald64059
No se puede empezar a atajar el problema sin eliminar por completo los alquileres turísticos. De raíz.
#2 Tailgunner
pero hombre! si quitas burocracia, que van a hacer los funcionarios españoles? Si se tocan los huevos teniendo cosas que hacer, imagínate si encima no tienen cosas que hacer...
