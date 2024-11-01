edición general
La recaudación del Estado bate récords: ingresa 300.000 millones hasta noviembre, más que en todo 2024

Estos recursos récord permitirán al Gobierno elaborar un borrador de Cuentas Públicas récord, con un techo de gasto de 216.177 millones de euros, una cifra que también es récord. El Ministerio de Hacienda nunca había contado con tantos recursos de cara a redactar unos Presupuestos con los que tratar de atraer a sus socios, especialmente a Podemos y a Junts, los más beligerantes...

Fisionboy
El sino de nuestro país es este. Cada vez más cerca de Europa en impuestos... y cada vez más cerca de África en salarios y servicios sociales.
8
#5 VFR
#2 Para qué usarlo en servicios sociales cuando se puede usar para comprar atraer el voto de los "socios"
2
Morrison
#2 cada vez más cerca de África en salarios y servicios sociales.

Acabo de volver de África, y ya te digo que tenemos unos servicios sociales envidiables. Eso sí que no se los carguen y los mejoren. Respecto a los salarios, ya pueden espabilar los empresarios que son los que tienen que subirlos.
2
#13 chavi
#2 la presión fiscal (la ratio de los ingresos fiscales sobre el tamaño de la economía, medido en términos de PIB) de nuestro país sigue muy lejos de la media de nuestro entorno. Con las cifras de 2024, sería necesario recaudar 50.000 millones más al año para alcanzar la media de la Unión Europea.
1
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 #3 Más ingresos y la deuda cada vez mayor.
0
YSiguesLeyendo
2
#3 VFR
Adivinad a quien le han esquilmado todo ese dinero, ya te digo que a los ricos no.
Después que si no se puede pagar el alquiler, que todo sube, ... ya sabéis quien tiene vuestro dinero
2
Morrison
#3 No hace falta adivinarlo, lo pone en el artículo.

Mayor recaudación de IRPF por el record histórico de trabajadores, recaudación histórica del IVA por el aumento del consumo y la subida de la inflación. Por el impuesto a la banca. Impuesto a grandes corporaciones. La desaparición de las rebajas del IVA, a la luz, gas, etc. El impuesto de sociedades. etc
0
#14 chavi
0
Morrison
no puede ser, según lo meneantes ultraliberales de bien, España es el mayor infierno en presión fiscal del multiverso.
1
Gadfly
#7 abretelo un poquito más que todavía que cabe más al fondo...
1
Morrison
#9 Después de que la saques de la boca.
0
#16 perica_we
y déficit!!!
1
#11 chavi
Excelente noticia
0
ElBeaver
Al Estado nunca le llega todo lo que recauda, y aun así continúan implementando más medidas para incrementar los ingresos. Este año, por ejemplo, estará la polémica tasa europea de tres euros por paquete proveniente de China. Además, también aumentarán el precio del diésel.
0
ipanies
A España le sienta mejor el desgobierno que un PPSOE con capacidad de aprobar presupuestos... El bipartidismo criminal empobrece a los españoles, pero ahí estamos a tope con ellos!!
1
#15 Mesopotámico
#6 Cuando gobierna el psoe, la culpa es del ppsoe, cuando gobierna el pp, la culpa es del pp. curioso cuanto menos.
1

