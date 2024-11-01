La recaudación del Estado bate récords: ingresa 300.000 millones hasta noviembre, más que en todo 2024

Estos recursos récord permitirán al Gobierno elaborar un borrador de Cuentas Públicas récord, con un techo de gasto de 216.177 millones de euros, una cifra que también es récord. El Ministerio de Hacienda nunca había contado con tantos recursos de cara a redactar unos Presupuestos con los que tratar de atraer a sus socios, especialmente a Podemos y a Junts, los más beligerantes...
compraratraer el voto de los "socios"
Acabo de volver de África, y ya te digo que tenemos unos servicios sociales envidiables. Eso sí que no se los carguen y los mejoren. Respecto a los salarios, ya pueden espabilar los empresarios que son los que tienen que subirlos.
Después que si no se puede pagar el alquiler, que todo sube, ... ya sabéis quien tiene vuestro dinero
Mayor recaudación de IRPF por el record histórico de trabajadores, recaudación histórica del IVA por el aumento del consumo y la subida de la inflación. Por el impuesto a la banca. Impuesto a grandes corporaciones. La desaparición de las rebajas del IVA, a la luz, gas, etc. El impuesto de sociedades. etc
no puede ser, según lo meneantes ultraliberales de bien, España es el mayor infierno en presión fiscal del multiverso.