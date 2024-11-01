La recaudación del Estado bate récords: ingresa 300.000 millones hasta noviembre, más que en todo 2024

Estos recursos récord permitirán al Gobierno elaborar un borrador de Cuentas Públicas récord, con un techo de gasto de 216.177 millones de euros, una cifra que también es récord. El Ministerio de Hacienda nunca había contado con tantos recursos de cara a redactar unos Presupuestos con los que tratar de atraer a sus socios, especialmente a Podemos y a Junts, los más beligerantes...