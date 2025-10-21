La rebelión de los esclavos negros contra los amos cherokees (1842) [It]

En noviembre de 1842, en el corazón del Territorio Indio —esa vasta región que hoy se conoce como Oklahoma—, un grupo de hombres y mujeres esclavizados se alzó contra sus amos cherokees. No se trató exactamente de una revuelta sangrienta en una plantación, sino de una huida masiva, organizada y armada con un objetivo claro: llegar a México , donde se había abolido la esclavitud. La huida implicó una larga marcha, cruzando jurisdicciones tribales (cherokee, creek, choctaw) y fronteras estatales (la entonces República de Texas y, más al sur, Méxi