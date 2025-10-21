edición general
La rebelión de los esclavos negros contra los amos cherokees (1842) [It]

En noviembre de 1842, en el corazón del Territorio Indio —esa vasta región que hoy se conoce como Oklahoma—, un grupo de hombres y mujeres esclavizados se alzó contra sus amos cherokees. No se trató exactamente de una revuelta sangrienta en una plantación, sino de una huida masiva, organizada y armada con un objetivo claro: llegar a México , donde se había abolido la esclavitud. La huida implicó una larga marcha, cruzando jurisdicciones tribales (cherokee, creek, choctaw) y fronteras estatales (la entonces República de Texas y, más al sur, Méxi

Torrezzno #2 Torrezzno
En occidente estamos totalmente influenciados por el mito del buen salvaje de Rousseau. La gente de verdad piensa que aquello era un vergel antes de que llegasen los europeos con sus curas y sus dioses. Es bien sabido ya las matanzas etnicas y la esclavitud de los pueblos indigenas. Esto no significa que nuestros ancestros obrasen bien, de acuerdo a la moral y etica actual, pero tampoco significa que aquello fuese un campo de rosas. Llevamos 300 años engañados por el idealismo aleman
2
tul #3 tul
#2 sobre todo los nazis, se les nota a la legua
0
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 el nazismo es precisamente un producto del idealismo aleman, que empiza en Kant y termina en Nietzche
0
tul #6 tul
#4 el superhombre nietzscheano, por suerte estaba kevin sorbo para detenerlo xD  media
0
Corvillo #7 Corvillo
#2 No solo eso, las leyendas de las que han ido a aquel lado que están llenas de épica y romanticismo. Solo hay que ver cómo enseñan las "campañas" en Francia (colonización en África, Asia y América), o las la forma en como enseñan la conquista de América, como si los aventureros y maleantes que fueron a América hubiesen sido nobles hidalgos.
0
juliusK #5 juliusK
Es curioso, debe ser la edad pero últimamente sufro de presciencia, llevaba varios dias acordándome de un reportaje que leí hace mucho tiempo sobre el asunto y que me descubrió que las Cinco Naciones eran devotas partidarias de los beneficios económicos que supuso la esclavitud y que, Hollywood aparte, los "salvajes" se habían puesto al día económicamente ya desde nuestra colonización de media América del norte. Es curioso que cuando la esclavitud se abolió (jajaja) los nuevos…   » ver todo el comentario
2
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
¡Un artículo Spaghetti Western! :-D
0
Mistico2 #9 Mistico2
Los pueblos "originarios" tenían un alto concepto de su pueblo, aunque fuesen canoístas nómades.
Eran con frecuencia etnicistas e incluso supremacistas.
Lo del racismo se lo dejo a los inventores del concepto, de color de piel más bien pálido.
0
ElBeaver #1 ElBeaver
Mentira, Los primeros habitantes de América eran seres de luz.
0
devilinside #10 devilinside
#1 Hombre, en este caso no habría esclavos negros de los cherokees hasta que los blancos llevaron esclavos negros. No parece una costumbre muy local hasta ese momento
0

