edición general
3 meneos
30 clics
Rebelión en la cúpula del Talibán: la BBC revela la división política interna en el gobierno de Afganistán

Rebelión en la cúpula del Talibán: la BBC revela la división política interna en el gobierno de Afganistán

Un audio obtenido por la BBC reveló lo que más preocupa al líder talibán. No se trata de un peligro externo, sino de uno del interior de Afganistán, país que los talibanes pasaron a controlar tras el colapso del gobierno anterior y la retirada de Estados Unidos en 2021. La voz en la grabación advirtió sobre la presencia de "miembros del gobierno" enfrentados entre sí en el Emirato Islámico que los talibanes establecieron para gobernar el país. En el audio se puede escuchar al líder supremo, Hibatullah Akhundzada, pronunciando un discurso...

| etiquetas: afganistan , taliban , alqaeda , polarizacion , cementerio de imperios
2 1 0 K 26 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Lo arreglarán democráticamente hablando y argumentando
1 K 17
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
El Frente Popular de Cabreros contra el Frente Cabrero Popular.
0 K 11
kumo #2 kumo *
Por lo que veo en la miniatura, no se deciden de que color deben llevar la toalla este año. O a lo mejor es todo culpa de una cabra. Habéis visto esas cabras? Con esa mirada de suficiencia y esas orejas largas... No te creas que se van con cualquier tirado por muy mujaidin que sea.
0 K 8

menéame