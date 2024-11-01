Rebelión en la cúpula del Talibán: la BBC revela la división política interna en el gobierno de Afganistán

Un audio obtenido por la BBC reveló lo que más preocupa al líder talibán. No se trata de un peligro externo, sino de uno del interior de Afganistán, país que los talibanes pasaron a controlar tras el colapso del gobierno anterior y la retirada de Estados Unidos en 2021. La voz en la grabación advirtió sobre la presencia de "miembros del gobierno" enfrentados entre sí en el Emirato Islámico que los talibanes establecieron para gobernar el país. En el audio se puede escuchar al líder supremo, Hibatullah Akhundzada, pronunciando un discurso...