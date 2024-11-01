edición general
Corredor ferroviario Irán-Afganistán: Kabul gira a Eurasia mientras Pakistán cierra sus puertas (inglés)

Mientras Islamabad cierra sus fronteras y Washington impone el aislamiento, Kabul gira decididamente hacia el este, afianzándose en los nuevos corredores euroasiáticos liderados por Irán, Rusia y China. Afganistán ha firmado nuevos acuerdos ferroviarios con países vecinos para transformarse de un campo de batalla sin salida al mar en un nodo central para el comercio regional. En el centro de este esfuerzo se encuentra la reactivación del ferrocarril Khaf-Herat, de 225 kilómetros, un proyecto que une la ciudad oriental iraní de Khaf con Herat.

#1 anamabel *
Para ahogar las exportaciones chinas por mar es indispensable seguir manteniendo presencia militar yanki en Taiwan y para ahogarlas eventualmente por tierra hay que asfixiar todo lo posible a Irán y Rusia.
