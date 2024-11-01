·
15014
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8296
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
5100
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4208
clics
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)
5130
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
578
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
757
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
724
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
575
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
360
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
7
meneos
28
clics
Realmente lo hicieron. Adiós Microsoft Office
¿Office ha muerto? Si entras en office.com te vas a llevar una sorpresa: Microsoft ha fulminado la marca Office para convertirla definitivamente en Microsoft 365 Copilot.
|
etiquetas
:
microsoft
,
office
,
copilot
,
marca
6
1
0
K
145
tecnología
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
Sr.No
LibreOffice va fenomenal y no tiene licencias, es software libre y lo mejor de todo atiende a estándares industriales. Mandad a la mierda el engendro ese ya.
9
K
117
#5
Eukherio
#2
Y si no te gusta la interfaz de LibreOffice tienes Collabora Office, que está basado en LibreOffice. Y si quieres lo más parecido a MSOffice, pero libre (y con muchas menos funciones, sí) tienes Onlyoffice.
2
K
25
#7
Sr.No
*
#5
a ver, de acuerdo que la interfaz parece un poco viejuna, pero una vez lo superas es totalmente funcional.
1
K
17
#9
Eukherio
#7
Yo me adapté, pero suele ser la principal crítica que leo.
1
K
18
#6
WarDog77
#2
Para mi es desde hace muchos años, más de una década, lo mejor. Excel me prepara unos cirios con los formatos en los copia pega que es para verlos.
2
K
33
#8
sabbat
#2
comprar Libreoffice con la suite de Microsoft es ridículo. Incluso la de Google es mejor que libreoffice.
0
K
7
#3
Suleiman
Hay que meter la mierda de copilotcm con calzador que está costando una pasta
3
K
39
#10
ketekojo
#3
Soy usuario de Office 365 Personal (lo uso mucho por los 2 Teras de almacenamiento, y usar las APPs en Android... que POR AHORA no hay ninguna que me agrade).
A principios del 2025, ya anunciaron que subia de 69€ Anuales a 99€ anuales... por meterte Copilot.
Menos mal, que yo lo pude renovar JUSTO antes de la subida de precio... y luego, pude cambiar la supcripción a Microsoft 365 Classic (la misma... pero sin Copilot y 30€ menos); cuando llegue el dia 10 de este mes... comento.
0
K
6
#12
ketekojo
#10
No puedo editar... por aclarar:
support.microsoft.com/en-us/office/switching-to-microsoft-365-personal
Ojo... yo lo hice a mediados de Enero del 2025... no sé si sigue funcionando ahora.
0
K
6
#4
roker
Estos gringos van con todo. Vaya semana.
1
K
22
#11
johel
El otro dia me revento un documento del curro de 300 paginas la puta mierda del copilot... Si no llego a tener una copia me suicido.
0
K
10
#1
taSanás
mientras no se hayan cargado a Clippy....
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
