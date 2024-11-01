edición general
7 meneos
28 clics
Realmente lo hicieron. Adiós Microsoft Office

Realmente lo hicieron. Adiós Microsoft Office  

¿Office ha muerto? Si entras en office.com te vas a llevar una sorpresa: Microsoft ha fulminado la marca Office para convertirla definitivamente en Microsoft 365 Copilot.

| etiquetas: microsoft , office , copilot , marca
6 1 0 K 145 tecnología
12 comentarios
6 1 0 K 145 tecnología
Comentarios destacados:    
Sr.No #2 Sr.No
LibreOffice va fenomenal y no tiene licencias, es software libre y lo mejor de todo atiende a estándares industriales. Mandad a la mierda el engendro ese ya.
9 K 117
#5 Eukherio
#2 Y si no te gusta la interfaz de LibreOffice tienes Collabora Office, que está basado en LibreOffice. Y si quieres lo más parecido a MSOffice, pero libre (y con muchas menos funciones, sí) tienes Onlyoffice.
2 K 25
Sr.No #7 Sr.No *
#5 a ver, de acuerdo que la interfaz parece un poco viejuna, pero una vez lo superas es totalmente funcional.
1 K 17
#9 Eukherio
#7 Yo me adapté, pero suele ser la principal crítica que leo.
1 K 18
WarDog77 #6 WarDog77
#2 Para mi es desde hace muchos años, más de una década, lo mejor. Excel me prepara unos cirios con los formatos en los copia pega que es para verlos.
2 K 33
sabbat #8 sabbat
#2 comprar Libreoffice con la suite de Microsoft es ridículo. Incluso la de Google es mejor que libreoffice.
0 K 7
#3 Suleiman
Hay que meter la mierda de copilotcm con calzador que está costando una pasta
3 K 39
#10 ketekojo
#3 Soy usuario de Office 365 Personal (lo uso mucho por los 2 Teras de almacenamiento, y usar las APPs en Android... que POR AHORA no hay ninguna que me agrade).

A principios del 2025, ya anunciaron que subia de 69€ Anuales a 99€ anuales... por meterte Copilot.
Menos mal, que yo lo pude renovar JUSTO antes de la subida de precio... y luego, pude cambiar la supcripción a Microsoft 365 Classic (la misma... pero sin Copilot y 30€ menos); cuando llegue el dia 10 de este mes... comento.
0 K 6
#12 ketekojo
#10 No puedo editar... por aclarar:

support.microsoft.com/en-us/office/switching-to-microsoft-365-personal

Ojo... yo lo hice a mediados de Enero del 2025... no sé si sigue funcionando ahora.
0 K 6
roker #4 roker
Estos gringos van con todo. Vaya semana.
1 K 22
johel #11 johel
El otro dia me revento un documento del curro de 300 paginas la puta mierda del copilot... Si no llego a tener una copia me suicido.
0 K 10
taSanás #1 taSanás
mientras no se hayan cargado a Clippy....
0 K 7

menéame