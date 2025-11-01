edición general
Razones para oponerse a las macroplantas de biogás y biomasa

La megalomanía ibérica solo camufla la falta de escrúpulos, el asalto al dinero público y la agresión sin medida del medio ambiente y a la salud de las personas

Andreham #1 Andreham
Sencillísimo: nunca la ponen en el Retiro.
ElBeaver #2 ElBeaver
todo mal
enochmm #3 enochmm
Empiezan poniendo la tirita antes de la herida... Por algo será.
PabloPani #4 PabloPani
No hacer caso a Turiel es una premisa que no suele fallar.
Asimismov #5 Asimismov
Las plantas de biogás solo tienen sentido a pequeña escala, como se ha hecho en Alemania: una granja que aprovecha su pequeña producción de gas para sus necesidades energéticas.

Las grandes plantas solo puede existir con grandes subvenciones y externalizando los costes ambientales, sociales y ecológicos.
