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La razón por la que evacuaron a un astronauta de la Estación Espacial Internacional es que se quedó mudo por 20 minutos

La razón por la que evacuaron a un astronauta de la Estación Espacial Internacional es que se quedó mudo por 20 minutos

El astronauta Mike Fincke vivió un inquietante episodio en el espacio: quedó mudo durante 20 minutos sin causa aparente, lo que provocó la primera evacuación médica de emergencia en la estación. Un problema biológico inesperado que generó alarma en la tripulación y en Houston. Sin dolor ni causa clara, el incidente obligó a adelantar el regreso de la misión Crew-11. Ya en la Tierra recuperó el habla y se encuentra bien, pero el caso ha impulsado investigaciones sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.

| etiquetas: mike fincke , evacuación , salud , iss , voz , habla
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6 comentarios
10 1 0 K 151 ciencia
jm22381 #1 jm22381 *
Da para peli scifi: En realidad una entidad alienígena reescribió su red neuronal y ahora ha sido enviado a la Tierra con una misión... {0x1f47d} :tinfoil:
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skaworld #6 skaworld *
#1 #5 Podria ser mas terrorifico aun, el programa espacial argentino envía al primer rioplatense al espacio, pero misteriosamente enmudece y el centro del control de Bariloche, alarmados por la gravedad de la situación envian una mision especial de psicoanalistas encabezados por Ruben Dario en camiseta de tirantes (El Bruce Willys argentino) a intentar desentramar el misterio
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borteixo #5 borteixo
#1 elienígena, se dice elienígena.
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Apotropeo #2 Apotropeo
Dicen que ver la tierra desde el espacio te deja sin palabras; nunca pensé que fuese literal.
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txutxo #3 txutxo
Buen sitio para llevar a la suegra de vacaciones.
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Professor #4 Professor
Me ha recordado la historia de aquel astronauta, tan bien contada por Siniestro Total en los años 80, que escribieron en forma lírica:

Me he apuntado de astronauta
A ver si así suena la flauta
Hemos llegado a la luna
Poco antes de la una
Al salir al exterior
Vuelvo a sentir ese picor
Cien millones de espectadores
Y yo sin poder rascarme los cojones
Y es que me pica un huevo
No sé qué voy a hacer
No sé qué puedo hacer
Y es que me pica un huevo
No sé qué voy a hacer
No sé qué puedo hacer
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menéame