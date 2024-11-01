La razón por la que evacuaron a un astronauta de la Estación Espacial Internacional es que se quedó mudo por 20 minutos

El astronauta Mike Fincke vivió un inquietante episodio en el espacio: quedó mudo durante 20 minutos sin causa aparente, lo que provocó la primera evacuación médica de emergencia en la estación. Un problema biológico inesperado que generó alarma en la tripulación y en Houston. Sin dolor ni causa clara, el incidente obligó a adelantar el regreso de la misión Crew-11. Ya en la Tierra recuperó el habla y se encuentra bien, pero el caso ha impulsado investigaciones sobre los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano.