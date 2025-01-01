edición general
3 meneos
19 clics

Un rayo mata a más de 200 ovejas en el Camino del Port de Vielha

Un solo rayo fue suficiente para que el pasado lunes fallecieran unas 200 ovejas que que pastaban en el entorno del Camino del Port de Vielha (Val d'Aran) en mitad de una fuerte tormenta con actividad eléctrica y una intensa granizada. Técnicos de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran y los propios ganaderos procedieron a apartar los cadáveres del camino pero quedaron igualmente muchos cadáveres diseminados. Por motivos de seguridad y salubridad, se modificó el trazado señalizando el punto con más acumulación de animales muertos.

| etiquetas: ovejas , rayo , tormena , muerte masiva , val daran
2 1 0 K 24 actualidad
8 comentarios
2 1 0 K 24 actualidad
#1 Pivorexico *
Rallo vuelve a demostrar que las ovejas se autorregulan .
2 K 43
#6 Hombre_de_Estado
La culpa es de los androides, por soñar con ovejas eléctricas :clap:
0 K 20
manzitor #8 manzitor
El lobo ..
0 K 13
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Thor tenía hambre. :shit:
0 K 12
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Muchas coñas, pero ese número de ovejas supone un muy buen rebaño, y esto le hace un roto enorme al pobre ganadero que se esté comiendo el marrón.
0 K 11
#3 NeuronaSur
Muchas ovejas son!
El seguro no traga fijo
0 K 9
meneanteamonimo #2 meneanteamonimo
bien, esas ya no votan!
0 K 7
#7 fremen11
Me recuerda a la película Tierra...
0 K 6

menéame