Un rayo mata a más de 200 ovejas en el Camino del Port de Vielha

Un solo rayo fue suficiente para que el pasado lunes fallecieran unas 200 ovejas que que pastaban en el entorno del Camino del Port de Vielha (Val d'Aran) en mitad de una fuerte tormenta con actividad eléctrica y una intensa granizada. Técnicos de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran y los propios ganaderos procedieron a apartar los cadáveres del camino pero quedaron igualmente muchos cadáveres diseminados. Por motivos de seguridad y salubridad, se modificó el trazado señalizando el punto con más acumulación de animales muertos.