·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8121
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6192
clics
Haiku "de la lucha de clases"
4758
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
4690
clics
¡Aún dicen que el pescado es caro!
3470
clics
El mítico forajido Jesse James fotografiado junto a su asesino Robert Ford
más votadas
711
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
410
Activistas de la Flotilla denuncian que fueron tratados con "brutalidad" y que Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante
409
EEUU ataca a Albanese: "Vivo una situación insostenible"
417
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
349
El revelador vídeo del CECOPI pone en entredicho a la Generalitat: el Gobierno de Mazón negó que existiera
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
75
clics
El rasgo clave de las personas superinteligentes como Bill Gates o Leonardo da Vinci, no es el cociente intelectual
No es solo cuestión de CI: investigaciones confirman que los más inteligentes destacan por hábitos y rutinas diarias que fortalecen y expanden sus habilidades mentales.
|
etiquetas
:
superinteligencia
,
cociente
,
intelectual
3
1
2
K
37
ciencia
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
2
K
37
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
Poner a Bill Gates como ejemplo de persona superinteligente me parece estupido. Como el nivel general del sitio del enlace.
2
K
32
#2
doppel
*
#1
no existe nadie inteligente 24/7
0
K
20
#4
Galton
#2
Newton era una persona muy religiosa y hacía alquimia...
0
K
9
#7
tul
#4
y cortaba manos
1
K
15
#8
Galton
#7
Esa faceta me era desconocida...
0
K
9
#9
tul
*
#8
a los anglos no les gusta hablar de ello, fue durante su epoca como guardian de la royal mint como
en.wikipedia.org/wiki/Warden_of_the_Mint
era la pena que imponian a los que pillaban falsificandola.
3
K
36
#10
Galton
#9
¡Gracias!
0
K
9
#5
Ovidio
#1
Y, sin embargo, Bill Gates es superinteligente
0
K
9
#3
Ovidio
El rasgo clave no es el CI (aunque es muy discutible), pero sin CI alto el resto de cualidades no sirven para nada. Es lo mismo que en el deporte: la genética no lo es todo, pero sin ella da igual el trabajo y las horas que le eches (un deportista de élite que se tire todo un año tumbado en el sofá comiendo gusanitos será mejor que tú por mucho que te cuides y entrenes al milímetro). No se puede engañar a la gente diciendo que lo único que importa es el esfuerzo.
2
K
26
#6
doppel
#3
El CI mide lo bien que sabes hacer tests para medir el CI
2
K
38
#11
gotxi85
#3
Exacto, es una suma de todo.
No vas a ser un genio destacado sólo por genética sin hacer esfuerzo y no vas a serlo tampoco si te esfuerzas mucho y la genética no acompaña.
Si es cierto, que a un nivel menor de exigencia, por ejemplo ser estudiante, la genética es un factor más relevante, ya que he conocido personas que leyéndose un párrafo 2 veces ya eran capaces de recitarlo de memoria y otros que aunque lo leyesen 5 veces no lo recordaban completo.
0
K
7
#12
Ovidio
#11
Es una suma de todo, pero lo que más importa son las condiciones innatas. Es lo mismo que follar: lo más importante es ser guapo. No quiere decir que si no lo eres no puedas tener éxito (hay muchos ejemplos de lo contrario), pero si eres guapo puedes ser una basura como persona y seguirás teniendo éxito con las mujeres. Al contrario, no.
0
K
9
#13
capitan__nemo
*
Relacionada
Lo que el silencio le hace al cerebro en solo tres días, según la ciencia
www.meneame.net/story/silencio-hace-cerebro-solo-tres-dias-segun-cienc
Y lo que no menciona, el coeficiente en inteligencia emocional.
0
K
19
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
era la pena que imponian a los que pillaban falsificandola.
No vas a ser un genio destacado sólo por genética sin hacer esfuerzo y no vas a serlo tampoco si te esfuerzas mucho y la genética no acompaña.
Si es cierto, que a un nivel menor de exigencia, por ejemplo ser estudiante, la genética es un factor más relevante, ya que he conocido personas que leyéndose un párrafo 2 veces ya eran capaces de recitarlo de memoria y otros que aunque lo leyesen 5 veces no lo recordaban completo.
Lo que el silencio le hace al cerebro en solo tres días, según la ciencia
www.meneame.net/story/silencio-hace-cerebro-solo-tres-dias-segun-cienc
Y lo que no menciona, el coeficiente en inteligencia emocional.