El rasgo clave de las personas superinteligentes como Bill Gates o Leonardo da Vinci, no es el cociente intelectual

No es solo cuestión de CI: investigaciones confirman que los más inteligentes destacan por hábitos y rutinas diarias que fortalecen y expanden sus habilidades mentales.

Barney_77 #1 Barney_77
Poner a Bill Gates como ejemplo de persona superinteligente me parece estupido. Como el nivel general del sitio del enlace.
#2 doppel *
#1 no existe nadie inteligente 24/7
#4 Galton
#2 Newton era una persona muy religiosa y hacía alquimia...
tul #7 tul
#4 y cortaba manos
#8 Galton
#7 Esa faceta me era desconocida...
tul #9 tul *
#8 a los anglos no les gusta hablar de ello, fue durante su epoca como guardian de la royal mint como en.wikipedia.org/wiki/Warden_of_the_Mint
era la pena que imponian a los que pillaban falsificandola.
#10 Galton
#9 ¡Gracias! :hug:
#5 Ovidio
#1 Y, sin embargo, Bill Gates es superinteligente
#3 Ovidio
El rasgo clave no es el CI (aunque es muy discutible), pero sin CI alto el resto de cualidades no sirven para nada. Es lo mismo que en el deporte: la genética no lo es todo, pero sin ella da igual el trabajo y las horas que le eches (un deportista de élite que se tire todo un año tumbado en el sofá comiendo gusanitos será mejor que tú por mucho que te cuides y entrenes al milímetro). No se puede engañar a la gente diciendo que lo único que importa es el esfuerzo.
#6 doppel
#3 El CI mide lo bien que sabes hacer tests para medir el CI
#11 gotxi85
#3 Exacto, es una suma de todo.
No vas a ser un genio destacado sólo por genética sin hacer esfuerzo y no vas a serlo tampoco si te esfuerzas mucho y la genética no acompaña.

Si es cierto, que a un nivel menor de exigencia, por ejemplo ser estudiante, la genética es un factor más relevante, ya que he conocido personas que leyéndose un párrafo 2 veces ya eran capaces de recitarlo de memoria y otros que aunque lo leyesen 5 veces no lo recordaban completo.
#12 Ovidio
#11 Es una suma de todo, pero lo que más importa son las condiciones innatas. Es lo mismo que follar: lo más importante es ser guapo. No quiere decir que si no lo eres no puedas tener éxito (hay muchos ejemplos de lo contrario), pero si eres guapo puedes ser una basura como persona y seguirás teniendo éxito con las mujeres. Al contrario, no.
capitan__nemo #13 capitan__nemo *
Y lo que no menciona, el coeficiente en inteligencia emocional.
