edición general
15 meneos
92 clics
Lo que el silencio le hace al cerebro en solo tres días, según la ciencia

Lo que el silencio le hace al cerebro en solo tres días, según la ciencia

Un nuevo estudio revela que solo tres días de silencio intencional pueden transformar nuestro cerebro a niveles comparables con meses de meditación. En un entorno saturado de estímulos y ruido, el silencio se revela como un aliado inesperado del cerebro. Investigadores han demostrado que apenas 72 horas de quietud profunda pueden desencadenar cambios sorprendentes en nuestras funciones mentales. De la regeneración neuronal a la agudeza sensorial, los efectos del silencio no solo son reales: son medibles. Y podrían marcar el inicio de una nueva

| etiquetas: silencio , cerebro , meditación , plasticidad cruzada , salud mental
15 0 0 K 73 cultura
6 comentarios
15 0 0 K 73 cultura
#5 DonaldBlake
"el silencio se revela como un aliado inesperado del cerebro."

Siempre que he dicho algo similar, me han llamado "anti social".
1 K 12
#2 ARdA
Ni una referencia al estudio, en cada una de dos frases un enlace a una cosa que no tiene que ver... Vaya un artículo.
1 K 12
DeepBlue #3 DeepBlue
#2 El meneo es una puta mierda por lo que indicas. Creo que el tema debe ser esto
www.bgr.com/science/your-brain-chemistry-changes-after-just-three-days

que apunta a este artículo
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4087081/
2 K 30
#6 hipernes
Los sordos de nacimiento, los nuevos Budas
0 K 9
#1 pirat *
Lo mejor de las perpetuas fiestas del barrio es... cuando acaban.
Y lo de las campanas sin parar durante horas y días sobrepasa el sadismo, no conocen la piedad.
0 K 7
#4 Madmaxi
Leonard cohen lo sabia... fijo.
0 K 7

menéame