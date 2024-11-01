·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17621
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
4159
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
2760
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
3502
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
4215
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
596
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
488
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
512
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
470
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete
335
Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
151
clics
Rammax, el dron acuático táctico desarrollado por la armada de Venezuela
La armada venezolana presentó el Rammax, un dron acuático, ecológico y de desarrollo nacional.
|
etiquetas
:
rammax
,
drone
,
dron
,
acuático
,
militar
,
venezuela
4
1
2
K
45
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
45
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
EldelaPepi
Tienen al matón en la puerta y ni siquiera pueden defenderse.
El abusón del recreo se busca a gente mas débil para machacarlo fácilmente. Cuando va a por uno fuerte manda a otros para que reciban las ostias por él.
De toa la vida.
5
K
71
#1
javierchiclana
*
Aunque pueda parecerlo no es sátira ni fake.
Lo que más me gusta es que está "hecho con materiales ecológicos, energía renovable y software libre". Chúpate esa, Zanahorio
Relacionada:
www.meneame.net/story/maduro-afirma-venezuela-empezara-fabricar-chips-
1
K
31
#7
Antipalancas21
#1
Ese es como el que tiene mi nieto de juguete de bizak.
0
K
19
#2
Findeton
Creo que su mejor característica es que es indetectable
1
K
27
#4
Albarkas
#2
O eso creen ellos...
0
K
14
#3
poxemita
Que se preparen los yankees, el RAMMAX hará añicos sus portaaviones.
0
K
12
#6
Mildranx
Yo he visto a niños en la piscina con drones con mejor pinta,.
0
K
10
#8
bacilo
Ya salió por aquí:
www.meneame.net/story/tecnologia-100-libre-soberana-venezuela-desarrol
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El abusón del recreo se busca a gente mas débil para machacarlo fácilmente. Cuando va a por uno fuerte manda a otros para que reciban las ostias por él.
De toa la vida.
Lo que más me gusta es que está "hecho con materiales ecológicos, energía renovable y software libre". Chúpate esa, Zanahorio
Relacionada: www.meneame.net/story/maduro-afirma-venezuela-empezara-fabricar-chips-
www.meneame.net/story/tecnologia-100-libre-soberana-venezuela-desarrol