Rammax, el dron acuático táctico desarrollado por la armada de Venezuela  

La armada venezolana presentó el Rammax, un dron acuático, ecológico y de desarrollo nacional.

EldelaPepi
Tienen al matón en la puerta y ni siquiera pueden defenderse.

El abusón del recreo se busca a gente mas débil para machacarlo fácilmente. Cuando va a por uno fuerte manda a otros para que reciban las ostias por él.
De toa la vida.
javierchiclana
Aunque pueda parecerlo no es sátira ni fake.

Lo que más me gusta es que está "hecho con materiales ecológicos, energía renovable y software libre". Chúpate esa, Zanahorio :shit:

Antipalancas21
#1 Ese es como el que tiene mi nieto de juguete de bizak.
Findeton
Creo que su mejor característica es que es indetectable :troll:
Albarkas
#2 O eso creen ellos...
poxemita
Que se preparen los yankees, el RAMMAX hará añicos sus portaaviones.
Mildranx
Yo he visto a niños en la piscina con drones con mejor pinta,.
