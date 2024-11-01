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Rafael Hernando se mete en la polémica sobre el traslado del 'Guernica' con dos bulos a falta de uno

Rafael Hernando se mete en la polémica sobre el traslado del 'Guernica' con dos bulos a falta de uno

Según Hernando, el cuadro se empezó en 1935 y está dedicado "a la muerte de un torero, Sánchez Mejías". Evidentemente, se trata de dos mentiras como dos pianos. Está perfectamente documentado que el cuadro se pintó en 1937 y que el tema es el bombardeo de Guernica.

| etiquetas: rafael hernando , guernica , dos bulos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Skiner #1 Skiner
Rafael Hernando era el peor baboso posible que habita el PP.
Tellado le ha adelantado por la derecha hasta convertirse en la alimaña actual.
Vaya duo de portavoces, mala gente donde los haya.
4 K 65
#10 pirat
#1 herniado y tullido
0 K 9
Thornton #3 Thornton
El nivel de imbecilidad de este señor es abrumador.
2 K 47
#8 surco *
Hernando dice cosas inexactas, cosas falsas y otras que son una teoría, pero eso no quita para que trasladar el Gernika al PV, tenga la misma lógica que trasladar a Breda la Rendición de Breda o regalarle el gran masturbador de Dali a un adolescente pajillero.
Los hechos.
1) Es la republica española la que encarga y paga el cuadro para la Expo.
2) Picasso no tiene claro que pintar, se cree que tiene ideas y algún dibujo para hacer algo sobre los horrores de la guerra, pero se acerca la fecha y…   » ver todo el comentario
1 K 21
mmlv #5 mmlv
Todos estábamos expectantes ante la opinión de los expertos
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#6 Albarkas *
Meritocracia, que le llaman... :roll:
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Rafael Hernando es sinónimo de bulo y mala praxis política.
0 K 13
Chinchorro #4 Chinchorro
Menudo paleto. Le falta rebuznar.
0 K 12
#9 diablos_maiq
#4 yo no le conozco más que rebuznos :-/
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#11 luckyy *
Menudo analfabeto
0 K 11
#2 charly-brown
Por favor, que nadie me toque a Rafael Hernando. Debería de ser el portavoz honorario del PP. Le amo.
Si el enemigo está en un error, no hay que sacarlo de ahí.
0 K 7

menéame