Rafael Hernando se mete en la polémica sobre el traslado del 'Guernica' con dos bulos a falta de uno

Según Hernando, el cuadro se empezó en 1935 y está dedicado "a la muerte de un torero, Sánchez Mejías". Evidentemente, se trata de dos mentiras como dos pianos. Está perfectamente documentado que el cuadro se pintó en 1937 y que el tema es el bombardeo de Guernica.
| etiquetas: rafael hernando , guernica , dos bulos
Tellado le ha adelantado por la derecha hasta convertirse en la alimaña actual.
Vaya duo de portavoces, mala gente donde los haya.
Los hechos.
1) Es la republica española la que encarga y paga el cuadro para la Expo.
2) Picasso no tiene claro que pintar, se cree que tiene ideas y algún dibujo para hacer algo sobre los horrores de la guerra, pero se acerca la fecha y… » ver todo el comentario
Si el enemigo está en un error, no hay que sacarlo de ahí.