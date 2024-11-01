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Radiografía de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil: ¿defensa de los derechos laborales o altavoz ultra?

Radiografía de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil: ¿defensa de los derechos laborales o altavoz ultra?

Los principales sindicatos policiales y asociaciones de la GC mantienen un discurso cada vez más alineado con la derecha y la extrema derecha, pese a declararse “apolíticos”. SUP y Jupol, los más influyentes en lapolicía, protagonizan críticas constantes al Gobierno y han colaborado con actores polémicos como Desokupa. En la Guardia Civil, AUGC es la organización mayoritaria y más moderada, mientras que Jucil destaca por posiciones más duras. Aunque todas reivindican mejoras laborales, su actividad pública evidencia un marcado sesgo ideologico

| etiquetas: sindicatos , policia , guardia civil , sesgo
5 1 0 K 70 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
#1 luckyy
Altavoz ultra
2 K 25
makinavaja #3 makinavaja
#1 La ultraderecha tiene un excelente caladero en las FCSE.... tristemente... :troll:
1 K 20
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Altavoz ultra, ya que cuando desgobernaba la derecha estaban callados como putas mientras les quitaban derechos.
1 K 21
reithor #2 reithor
Hartavoz ultra
1 K 19

menéame