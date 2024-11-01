Radiografía de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil: ¿defensa de los derechos laborales o altavoz ultra?

Los principales sindicatos policiales y asociaciones de la GC mantienen un discurso cada vez más alineado con la derecha y la extrema derecha, pese a declararse “apolíticos”. SUP y Jupol, los más influyentes en lapolicía, protagonizan críticas constantes al Gobierno y han colaborado con actores polémicos como Desokupa. En la Guardia Civil, AUGC es la organización mayoritaria y más moderada, mientras que Jucil destaca por posiciones más duras. Aunque todas reivindican mejoras laborales, su actividad pública evidencia un marcado sesgo ideologico