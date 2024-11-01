edición general
Quirón y Ribera Salud lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública de Madrid gracias a la libre elección

Quirón y Ribera Salud lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública de Madrid gracias a la libre elección

Los datos oficiales de 2024 revelan cómo se ha agudizado la transferencia de pacientes desde hospitales públicos madrileños a los de gestión privada, con la Fundación Jiménez Díaz a la cabeza.

tul #1 tul
debe referirse a la libre eleccion entre corrupcion o mas corrupcion
4
#5 IsraelEstadoGenocida
#1 La "libre" elección entre morir esperando o que te atiendan en un hospital de colaboración publico-privada.
2
Milmariposas #2 Milmariposas
La inmensa mayoría no tiene ni idea de la letra pequeña del contrato que han firmado... xD
1
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Libre elección de pasar consulta para dentro de 1 año en la axfisiada sanidad pública o dentro de un mes en la parasitaria sanidad privada.
2
Ludovicio #8 Ludovicio
Dejan sin personal suficiente los de gestión pública para que la gente pueda "libremente" escoger los de gestión privada.

Y a los votantes peperos les vale.
:wall:
1
#4 tierramar *
“Con los hospitales privados, usted termina pagando con su dinero y con su vida” (P.J. Devereaux) www.meneame.net/m/actualidad/arcas-madrilenas-resienten-tras-seis-anos Las arcas madrileñas se resienten tras seis años de sobrecostes multimillonarios con los hospitales privados
0
#3 VFR
Pues sí resulta curioso que habiendo libre elección elijan esos que muchos dicen que son tan malos por tener gestión privada. La realidad pone a cada uno en su sitio
0
#6 ClaraBernardo
#3 A ver, el "robo" de un cuarto de millón de pacientes de la sanidad pública se produce porque la derecha madrileña deteriora deliberadamente el sistema público con los recortes y déficit de medios que hacen que crezcan las listas de espera de manera brutal. La llamada "libre elección" es la decisión desesperada de muchas personas para que les atiendan de una vez ante la incompetencia deliberada de los gestores políticos.
2
Dene #9 Dene
#3 si la "libre eleccion" es que te atiendan en 10 días o en 10 meses, te vas donde haga falta, sin mirar si la gestion es publica, privada o mediopensionista.
El error es decir y creer que la elección es libre, cuando no lo es.
3
#11 Beltza01
#3 Si te quitan los medios, y riegan de millones los hospitales privatizados, lo normal es que los públicos queden vacíos. No hay que ser muy listo.
0
Cehona #14 Cehona
#3 Te sale una prueba optalmologica a un año en un centro publico o a tres meses en el público privado.
¿Cuál es la trampa?
0
#10 PerritaPiloto
"Libre elección" significa ¿Quieres cita con el especialista dentro de tres meses o prefieres ir a este especialista de la privada dentro de tres semanas?"
0
#12 IsraelEstadoGenocida
#10 Ojala solamente hubiera que esperar tres meses en los hospitales públicos.
0
#13 PerritaPiloto
#12 Estaba hablando del especialista y de mi caso, que no tengo que tratarme nada.

A mí madre le dan seis meses. Y si te surge cualquier cosa de mientras, pues tienes que renunciar a esa cosa, porque si pides cambiar la fecha te dan otros seis meses o un año.

Ahora para cirugía no urgente son seis meses menos un día, Lara que no caduquen las pruebas diagnósticas. Lo lógico es que te hagan las pruebas y te operen enseguida. Más que nada porque cuanto más tiempo pasa menos se parece lo que hay a lo que había.
0

