Los datos oficiales de 2024 revelan cómo se ha agudizado la transferencia de pacientes desde hospitales públicos madrileños a los de gestión privada, con la Fundación Jiménez Díaz a la cabeza.
| etiquetas: quirón , ribera salud , 25.000 pacientes , sanidad pública , ayuso , privatiza
Y a los votantes peperos les vale.
El error es decir y creer que la elección es libre, cuando no lo es.
¿Cuál es la trampa?
A mí madre le dan seis meses. Y si te surge cualquier cosa de mientras, pues tienes que renunciar a esa cosa, porque si pides cambiar la fecha te dan otros seis meses o un año.
Ahora para cirugía no urgente son seis meses menos un día, Lara que no caduquen las pruebas diagnósticas. Lo lógico es que te hagan las pruebas y te operen enseguida. Más que nada porque cuanto más tiempo pasa menos se parece lo que hay a lo que había.