"Me quieren echar de mi piso por el mal olor de mi enfermedad": la denuncia de un joven en Almería

"Me quieren echar de mi piso por el mal olor de mi enfermedad": la denuncia de un joven en Almería

Hace dos años Ángel D. S. fue diagnosticado con una enfermedad crónica poco común llamada hidradenitis supurativa aguda. Desde entonces, convive diariamente con dolorosos bultos y heridas abiertas que supuran pus y sangre y que, según él mismo explica, provocan mal olor. Y es, de hecho, este hedor la razón por la que, denuncia Ángel, su casero le ha dado un mes para abandonar el piso, en el que lleva viviendo tres meses con otros tres compañeros. Lectura completa en #1

security_incident #2 security_incident
Este es un tema que debe resolver el Estado. Este chico debe tener la posibilidad de poder vivir solo.

#2 comunista.
#2 comunista.

tdgwho #7 tdgwho
Editado

Dasmandr #3 Dasmandr
Ángel Welles, primo de Orson.

Y, por hoy, ya cierro xD

#4 Kuruñes3.0 *
De su piso no. De donde vive.
PD vaya putada, esto debería ser cubierto estatalmente, esa pobre persona no puede trabajar!
PD2 y los compis del piso, vaya...

BlackDog #6 BlackDog
#4 Ese es el problema, que comparte piso... y sus compañeros no tienen por que aguantar su enfermedad


