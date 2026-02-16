edición general
¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

La izquierda a la izquierda del PSOE busca “hacer algo diferente” para frenar el avance de la extrema derecha y evitar el hundimiento en las urnas, pero todavía no hay consenso sobre el modelo de confluencia ni el cabeza de cartel, La izquierda española busca un líder para encabezar la reconquista en las urnas en unas futuras elecciones generales frente al avance de Vox. Si está interesado en este puesto, deberá saber que no es nada sencillo, pues no son pocos los intentos que han encallado en la historia de la democracia moderna.

#1 concentrado
Si pagan bien, yo mismo.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Todo se resume con un "o lo hacemos a mi manera o no se hace" desde Podemos.
#8 tierramar
El que más ilusión despierte en la mayoría. La ilusión es necesaria para movilizar al electorado de izquierda
Jaime131 #4 Jaime131
Todos.
#7 Borgiano
Entiendo que para esta gente Sánchez es de derechas o algo así.
#3 encurtido *
Al final todos estos candidatos tendrían el mismo problema que actualmente vemos: la guerra entre Sumar y Podemos. Si no paran de echarse mierda unos a otros difícilmente un candidato que sea referente de uno de los 2 partidos tendría el apoyo del otro.

Y lo de Rufián, pues es que a poco que se materialice su candidatura, van a tirar de hemeroteca sacándole sus discursos propios de La Liga Norte, que no todo son sus espléndidos "zascas" contra la derecha que es la imagen que en general se tiene de él los que lo están descubriendo ahora.
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Pablo Iglesias.
josde #5 josde
#2 Felipe González. xD :troll:
