¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

La izquierda a la izquierda del PSOE busca “hacer algo diferente” para frenar el avance de la extrema derecha y evitar el hundimiento en las urnas, pero todavía no hay consenso sobre el modelo de confluencia ni el cabeza de cartel, La izquierda española busca un líder para encabezar la reconquista en las urnas en unas futuras elecciones generales frente al avance de Vox. Si está interesado en este puesto, deberá saber que no es nada sencillo, pues no son pocos los intentos que han encallado en la historia de la democracia moderna.