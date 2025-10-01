¿Quién puede estar en contra de la paz?

No era una guerra, sino un genocidio, pero a cambio de pan para esas personas a las que Israel ha intentado matar de hambre tras destruir sus hogares, por supuesto podemos llamarlo fin de la guerra, si quieren.
En cualquier momento el estado genocida de Israel puede inventarse una excusa para seguir con el genocidio, que seguirá de todas formas.
Si Hamás hubiera soltado a los rehenes al mes del 7 de octubre , Israel habría hecho exactamente lo mismo que ha estado haciendo cambiando el "queremos liberar a los rehenes" por "queremos exterminar a Hamás para que no haya que liberar rehenes nunca más".