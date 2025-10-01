edición general
8 meneos
17 clics
¿Quién puede estar en contra de la paz?

¿Quién puede estar en contra de la paz?

No era una guerra, sino un genocidio, pero a cambio de pan para esas personas a las que Israel ha intentado matar de hambre tras destruir sus hogares, por supuesto podemos llamarlo fin de la guerra, si quieren.

| etiquetas: paz , palestina , israel , guerra , genocidio , opinión
7 1 0 K 84 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 84 actualidad
#3 soberao *
Israel pudo salvar a todos los rehenes este verano que seguro que había más con vida que ahora, pero prefirió tener una excusa ante la opinión pública internacional para tener un "discurso" para seguir asesinando civiles palestinos y destruyendo toda su infraestructura para que cuando volvieran a sus hogares no tuvieran ningún hogar a dónde ir.
En cualquier momento el estado genocida de Israel puede inventarse una excusa para seguir con el genocidio, que seguirá de todas formas. Gaza…   » ver todo el comentario
2 K 48
lib_free #4 lib_free
#3 También se podría hacer la lectura de que en todo momento Hamás los podría haber soltado a todos para acabar con la guerra. Y sin excusar a Israel, los otros harían exactamente lo mismo o algo mucho peor si pudieran.
0 K 7
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero *
#4 Hamás no tiene presencia en Cisjordania y no llevan pocos palestinos asesinados en la última década.

Si Hamás hubiera soltado a los rehenes al mes del 7 de octubre , Israel habría hecho exactamente lo mismo que ha estado haciendo cambiando el "queremos liberar a los rehenes" por "queremos exterminar a Hamás para que no haya que liberar rehenes nunca más".
0 K 12
Torrezzno #2 Torrezzno
Pues por lo visto más de uno
0 K 20
#1 Barriales
El PEPE y BOX.
0 K 8

menéame