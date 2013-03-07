edición general
¿Quién hundió la economía venezolana? Mitos y realidades sobre el bloqueo

El embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Venezuela, especialmente el recrudecido a partir de enero de 2019, ha tenido consecuencias profundas en múltiples niveles. las sanciones financieras y petroleras aceleraron drásticamente el colapso. A continuación, se detallan los principales daños causados:

| etiquetas: economía venezolana , embargo petrolero , chavez , maduro
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Ejemplo claro de las injerencias propias de la mafia que se extiende a cualquier empresa de servicios como ingenierías o de proveedores de materiales y repuestos:

19/05/2020: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela

25/03/2025: Trump aplicará aranceles del 25% a los países que compren petróleo y gas a Venezuela
#3 diablos_maiq *
#2 ejemplo claro de cómo se emplean las interferencias americanas para intentar tapar la incompetencia de un gobierno
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#3 Lo que dicen los datos objetivos es que antes de sanciones, bloqueos, embargos, amenazas, coacciones, etc., Venezuela bajaba la pobreza, disminuía la desigualdad y mejoraba su educación y sanidad, todo eso controlando ellos mismos sus recursos naturales:

07/03/2013: La herencia que deja Chávez
Venezuela redujo su pobreza casi a la mitad en solo 8 años gracias a Chávez. "Cuando Chávez llegó al poder en 1999,…   » ver todo el comentario
#6 diablos_maiq *
#4 no hablaba de Chávez sino del inútil de Maduro
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#6 Maduro estaba haciendo exactamente lo mismo Chávez y con la misma gente, como seguía teniendo éxito entonces los ee.uu., que se creen dueños del petróleo y gas venezolano tal y como afirmó Trump ayer, impusieron unilateralmente las sanciones, embargos, bloqueos, amenazas, coacciones, etc, que se les ocurrió para hacerle caer y así poder robar impunemente a Venezuela.
#10 Juantxi
#4 Y prácticamente han acabado con el chabolismo, entregando durante estos años más de cinco millones de viviendas nuevas a la población.
Cuando Irán y Rusia ayudaron a reflotar las instalaciones petroleras y más tarde también Biden eliminó parte del bloqueo la economía venezolana floreció. Se han creado miles de empresas y aumentó la producción propia de productos de consumo que antes se importaban.
Amoniaco #1 Amoniaco
Hemos visto todos, durante años lo que han hecho en Venezuela y es un maldito DESASTRE. Hemos visto como le ponía precios fijos a lso comercios por la inflación, llevando a la ruina y al saqueo legal a todos los comercios, después le dio por pedir que saquearan los comercios, esta vez fuera de la ley, después empezó a desarrollar todo tipo de ideas que se quedaron en nada, como aprovechar los espacios públicos para crear huertos, todo se abandono. Y se abandono pro que no hay voluntad en desarrollar ningún tipo de medida. Cuando el país es tu cuenta bancaria y tu vives como dios, su reloj cuesta 79.900 dólares, pues no tienes voluntad. Maduro tiene una puta legión de criados.
woody_alien #5 woody_alien
La economía venezolana siempre ha sido una mierda pinchada en un palo. apostándolo todo al petróleo. Las sanciones lo que han hecho es dar la puntilla a un entramado endémico de corrupción.  media
ostiayajoder #8 ostiayajoder *
#5 Yo creo q seguramente haya habido de todo.

Lo q si q es cierto q el Chavismo, como el Castrismo, pueden proteger su inutilidad detras de las sanciones q les han aplicado.

Es asi: estan ambos paises como el culo pero tambien es cierto q el pais mas poderoso les lleva decadas asfixiando para, precisamente, q esten como el culo.

Hasta q punto es culpa de esos gobiernos (mas alla de por no haberse ido como queria el poder) y hasta q punto las sanciones?

Pues el problema es q parece…   » ver todo el comentario
#9 manuelnw
Las sanciones se ponen para dañar económicamente a un país, y Venezuela es el 5º país más sancionado del mundo. Tal vez el 4º, ahora que Siria ya ha entrado en el redil.

Rusia, Irán y Corea del Norte las han capeado con mayor o menor éxito gracias a su lejanía de EEUU.

Pero es normal pensar que Venezuela sea el país más afectado económicamente por las sanciones del mundo, disputándose el puesto con Cuba.
