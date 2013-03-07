¿Quién hundió la economía venezolana? Mitos y realidades sobre el bloqueo

El embargo petrolero impuesto por Estados Unidos a Venezuela, especialmente el recrudecido a partir de enero de 2019, ha tenido consecuencias profundas en múltiples niveles. las sanciones financieras y petroleras aceleraron drásticamente el colapso. A continuación, se detallan los principales daños causados:
| etiquetas: economía venezolana , embargo petrolero , chavez , maduro
19/05/2020: EEUU amenaza a Repsol con sanciones devastadoras si no abandona Venezuela
25/03/2025: Trump aplicará aranceles del 25% a los países que compren petróleo y gas a Venezuela
07/03/2013: La herencia que deja Chávez
Venezuela redujo su pobreza casi a la mitad en solo 8 años gracias a Chávez. "Cuando Chávez llegó al poder en 1999,… » ver todo el comentario
Cuando Irán y Rusia ayudaron a reflotar las instalaciones petroleras y más tarde también Biden eliminó parte del bloqueo la economía venezolana floreció. Se han creado miles de empresas y aumentó la producción propia de productos de consumo que antes se importaban.
Lo q si q es cierto q el Chavismo, como el Castrismo, pueden proteger su inutilidad detras de las sanciones q les han aplicado.
Es asi: estan ambos paises como el culo pero tambien es cierto q el pais mas poderoso les lleva decadas asfixiando para, precisamente, q esten como el culo.
Hasta q punto es culpa de esos gobiernos (mas alla de por no haberse ido como queria el poder) y hasta q punto las sanciones?
Pues el problema es q parece… » ver todo el comentario
Rusia, Irán y Corea del Norte las han capeado con mayor o menor éxito gracias a su lejanía de EEUU.
Pero es normal pensar que Venezuela sea el país más afectado económicamente por las sanciones del mundo, disputándose el puesto con Cuba.