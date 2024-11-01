edición general
¿Quien ganó la guerra de Gaza?

Hay que tener plena conciencia para saber que cuando el fuerte no puede alcanzar sus objetivos es porque ha sido derrotado y cuando el débil no puede ser derrotado y resiste, ha vencido.

#2 Leon_Bocanegra
Que guerra?
#3 Sigo_intentandolo
Llamar combate a Mike Taison contra un crio de 10 años es lo mismo que llamar guerra a lo que tiene Israel con Hamas...
#9 soberao *
#3 Y en este cado sería Mike Taison con un tanque desde el ring disparando cañonazos al público por simple aburrimiento porque ni la seguridad del evento podría pararle, que sabe que incluso sin munición puede ir con el tanque conduciendo sobre las gradas y el público aplastándolo con las cadenas.
johel #1 johel *
El totalitarismo, el supremacismo.

p.d. no es una guerra, es un exterminio.
#7 kondnado
Adolf Netanyahu
Torrezzno #6 Torrezzno
Importa acaso? Si dejan de matar inocentes ya es un avance
Powertrip #4 Powertrip
la voto errónea sin leerla sólo por el hecho de decir que este genocidio es una guerra
#8 sliana
si acaso, mas que guerra es una batalla, esto no ha acabado como no acabo en el resto de ocasiones. es un movimiento mas.
#5 Tecar
Está claro que el que no se consuela es porque no quiere, porque hay que ser un poco imbécil para pensar que Palestina ha ganado algo en esto.
#10 soberao
#5 Son más de 70 años.
Aquí al estado genocida de Israel se le han caído todas las caretas, que iban de víctimas y se ha visto que son los nazis de las SS sacrificando a los civiles del campo de exterminio que ha convertido Gaza.
