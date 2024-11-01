¿Quien ganó la guerra de Gaza?

Hay que tener plena conciencia para saber que cuando el fuerte no puede alcanzar sus objetivos es porque ha sido derrotado y cuando el débil no puede ser derrotado y resiste, ha vencido.
| etiquetas: gaza , israel , genicidio , acuerdo , hamas , netanyahu
p.d. no es una guerra, es un exterminio.
Aquí al estado genocida de Israel se le han caído todas las caretas, que iban de víctimas y se ha visto que son los nazis de las SS sacrificando a los civiles del campo de exterminio que ha convertido Gaza.