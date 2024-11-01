¿Quién cobrará la recompensa por Nicolás Maduro?

Luego del anuncio del arresto de Nicolás Maduro, el tema de la recompensa salió a relucir, pues se ofrecían 50 millones de dólares por su captura, sin embargo hasta el momento se desconoce cómo fue la detención. Se espera que más tarde, el presidente Donald Trump declare cómo fue el operativo paso a paso, el cual fue calificado como una “operación brillante”. Fue el pasado mes de agosto que Estados Unidos aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, anteriormente ofrecían 25 millones.