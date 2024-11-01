edición general
¿Quién cobrará la recompensa por Nicolás Maduro?

Luego del anuncio del arresto de Nicolás Maduro, el tema de la recompensa salió a relucir, pues se ofrecían 50 millones de dólares por su captura, sin embargo hasta el momento se desconoce cómo fue la detención. Se espera que más tarde, el presidente Donald Trump declare cómo fue el operativo paso a paso, el cual fue calificado como una “operación brillante”. Fue el pasado mes de agosto que Estados Unidos aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, anteriormente ofrecían 25 millones.

Herumel #1 Herumel
Trump, siguiente pregunta.
#11 guillersk
#1 sal de mi mente
obmultimedia #19 obmultimedia
#1 No, Delcy, su mano derecha.
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Delcy? Diosdado? Algún jefe militar?
taSanás #9 taSanás
#3 mi apuesta es Delcy.
#6 Galton
El emérito...
Bolgo #8 Bolgo
#6 vía Epstein…
Pertinax #7 Pertinax *
Monedero no, eso fijo. Es un hombre íntegro. Respeta los contratos.
Spirito #10 Spirito *
#7 Tú tampoco vas a cobrarlo, pese a los muy y muchos servicios prestados e innumerables sacrificios, que aquí hemos podido constatar.

Oiga, Oiga... ni aún siquiera la pedrea, oiga. xD
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Para servicios prestados, los de ese gañán. Yo me gano la vida honradamente.
Spirito #13 Spirito *
#12 Bueno, vale... Sí.

¿Y entonces que haces haciendo horas extras de monaguillo de Santa Elenita?

¿Disonancia cognitiva, amor a primera lectura yanqui, sobredosis de pelis gringas, desmesura de hamburguesas... ?! o_o
Pertinax #14 Pertinax *
#13 Te dejo con el peta. Tu dragón te requiere, hazle caso.
Spirito #16 Spirito
#14 Vale.

Pero que sepas que las cosas están jodidas.

Ale, sigue con tus nubes y tu sinfonía la la la la la la la la xD
Pertinax #17 Pertinax
#16 900 525 727
De nada.
#4 pozz
Obviamente que Trump :troll:
#2 Daniel2000
El funcionario venezolano, que el lunes vaya a trabajar con un coche de alta gama ... pues.
powernergia #20 powernergia
Es obvio que han llovido millones sobre personas cercanas a Maduro para su captura, y ahora lloverán aún más millones para ciertos militares que súbitamente se volverán defensores de la democracia.

Ya pueden buscar un retiro dorado muy oculto, no les auguro futuro ni por unos ni por otros.
Spirito #5 Spirito *
Elenita, por supuesto.

¡Ah, no! que los piratas no cumplen con sus promesas.

Elenita, nena, lo siento. :roll:
Don_Pixote #15 Don_Pixote
Delcy ya la ha cobrado
