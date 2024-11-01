Quiebra Sonder, cadena con hoteles en Madrid, Barcelona y Málaga dejando a los clientes en la calle

Sonder, cadena estadounidense con 180 hoteles y 9.400 habitaciones, se ha declarado en quiebra de forma abrupta, dejando a miles de clientes en la calle sin previo aviso. Marriott ha remitido un comunicado en el que anuncia el final del contrato con Sonder por la quiebra. Fundada en 2014, y hoteles en EEUU, Canadá, Europa y Oriente Próximo, también tiene está en España. Varios clientes han publicado en redes sociales el mensaje que han recibido esta mañana en el cual se les instaba a abandonar el establecimiento antes de las 9.00 horas.