Quiebra un fabricante de baterías de sodio un año después de anunciar su proyecto estrella: una gigafactoría de 1.200.000.000 €

Natron Energy, una ‘startup’ californiana que quería industrializar baterías de sodio-ion con electrodos tipo Azul de Prusia, ha tenido un triste final. La empresa ha cesado operaciones en Estados Unidos y ha cancelado su proyecto estrella: una gigafactoría de 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) en Carolina del Norte.

#5 Pixmac
Es muy posible que las decisiones de Trump le hayan afectado. Iban a desarrollar baterías de sodio para almacenamiento estacionario y con el gobierno de Trump eliminando inversiones en renovables algo así no tiene mucho futuro.
#6 rafeame
#5 big beautiful coal
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 La única análogía es el sodio. No es el mismo producto.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 evboosters.com/ev-charging-news/400-chinese-ev-companies-ceased-operat

Igual te crees que en China la mayoría de las startups no se van al garete
#3 mam23
!! otra vez haciendo chistes sobre fabricas de baterias de sodio que quiebran !! Na...
