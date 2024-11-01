Quiebra un fabricante de baterías de sodio un año después de anunciar su proyecto estrella: una gigafactoría de 1.200.000.000 €

Natron Energy, una ‘startup’ californiana que quería industrializar baterías de sodio-ion con electrodos tipo Azul de Prusia, ha tenido un triste final. La empresa ha cesado operaciones en Estados Unidos y ha cancelado su proyecto estrella: una gigafactoría de 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) en Carolina del Norte.