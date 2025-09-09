CATL presenta la primera batería de sodio para coches eléctricos lista para la producción en masa

CATL ha confirmado que su nueva batería de sodio Naxtra ha superado las duras pruebas de seguridad del estándar chino GB 38031-2025 para baterías de coches eléctricos. Se convierte así en la primera batería de sodio del mundo en cumplir con esta normativa, que entrará en vigor en julio de 2026 y que busca reducir al máximo los riesgos de incendio mediante requisitos estrictos sobre difusión térmica, impactos y ciclos de carga rápida.