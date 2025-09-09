edición general
9 meneos
31 clics
CATL presenta la primera batería de sodio para coches eléctricos lista para la producción en masa

CATL presenta la primera batería de sodio para coches eléctricos lista para la producción en masa

CATL ha confirmado que su nueva batería de sodio Naxtra ha superado las duras pruebas de seguridad del estándar chino GB 38031-2025 para baterías de coches eléctricos. Se convierte así en la primera batería de sodio del mundo en cumplir con esta normativa, que entrará en vigor en julio de 2026 y que busca reducir al máximo los riesgos de incendio mediante requisitos estrictos sobre difusión térmica, impactos y ciclos de carga rápida.

| etiquetas: catl , batería , sodio , coche , eléctrico , barato
7 2 0 K 86 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
DORO.C #1 DORO.C
Se viene el coche eléctrico barato gente 8-D
0 K 10
#2 Kikiru *
#1 Lo veo más para tener en casa 20Kwh de batería con placas solares y no tanto para el coche eléctrico porque las de estado semisólido están al caer y duplican la capacidad, eso dicen.

De todas formas hará que el precio de la batería baje de 80€/Kwh a 30 que puede suponer un ahorro al fabricante del vehículo de unos 3000€ en origen. Para esto la UE tiene una solución que es subir el arancel al coche eléctrico chino otro 30%
0 K 6

menéame