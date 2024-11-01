edición general
Qué quería decir el filósofo Demócrito al afirmar: "El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto"

"Ni seas negligente en tus acciones, ni embrolles en tus conversaciones, ni en tus imaginaciones andes sin rumbo, ni, en suma, constriñas tu alma o te disperses, ni en el transcurso de la vida estés ocupado en exceso", se lee en Meditaciones. Sus palabras (como las de Séneca) son interesantes porque revelan que la tentación de 'perder el tiempo' y posponer tareas lleva milenios atribulando al hombre. Joseph Ferrari, profesor de psicología, advertía "Uno de mis dichos favoritos es 'Todos procrastinamos, pero no todos son procrastinadores'.

