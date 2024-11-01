edición general
Querella contra un candidato extremeño de Vox por falsear la firma de su mujer para ocultar patrimonio

La querellante defiende que el diputado ha plasmado su firma en diez documentos de la declaración de bienes, a la que señala como irregular

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Para demostrar que ninguna de las diez firmas plasmadas en la declaración de bienes son suyas, T.G.B. ha adjuntado como prueba una comparativa de firmas para que el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil o de la Policía Nacional pueda examinarlas, en caso de que el juez así lo considere. La querellante considera que esta prueba acredita de forma clara la existencia de una falsedad documental.

Sánchez-Ocaña declaró un piso de 130 metros cuadrados en la provincia de Badajoz, dos

Cehona #2 Cehona
La alternativa (no torera)
jonolulu #4 jonolulu
La querellante es la propia ex-mujer a la que falsificó la firma
#3 mercure
A defraudar que son dos dias.{0x1f400}
Olepoint #5 Olepoint *
¡¡¡ Este tío es tonto !!!! Tres buenas hostias a tu mujer, como dios manda, y seguro que no abre la boca.... ¡¡¡ Si es que olvidáis vuestras costumbres y tradiciones y pasa lo que pasa !!! :troll:
