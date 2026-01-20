Quedan desiertas 28 de las 30 plazas ofertadas para médicos especialistas en el Hospital Costa del Sol

"La infradotación de este centro hospitalario, consecuencia de una financiación insuficiente durante décadas, ha llegado a un punto insostenible" - señala el sindicato médico. "Los profesionales están extenuados; la sobrecarga es la norma en todos los servicios; las condiciones de trabajo son cada vez peores; y las guardias de 24 horas, un auténtico suplicio". Las consecuencias son lógicas, la fuga de profesionales. Una encuesta indica que más de un 25% de los facultativos encuestados se marcharán en caso de tener plaza en otro centro.