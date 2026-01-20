edición general
Quedan desiertas 28 de las 30 plazas ofertadas para médicos especialistas en el Hospital Costa del Sol

"La infradotación de este centro hospitalario, consecuencia de una financiación insuficiente durante décadas, ha llegado a un punto insostenible" - señala el sindicato médico. "Los profesionales están extenuados; la sobrecarga es la norma en todos los servicios; las condiciones de trabajo son cada vez peores; y las guardias de 24 horas, un auténtico suplicio". Las consecuencias son lógicas, la fuga de profesionales. Una encuesta indica que más de un 25% de los facultativos encuestados se marcharán en caso de tener plaza en otro centro.

5 comentarios
#3 davidvsgoliat
Qué puñetera vergüenza que a profesionales tan esrnciales se les trate así.
#1 Leclercia_adecarboxylata
Hace unas semanas me ofrecieron una vacante en este hospital. Era mi plaza soñada, poder trabajar en la Costa del Sol. Pero por motivos del destino dije que no en ese momento. Estos días me medio arrepentía pero ahora leyendo esta noticia no sé qué pensar.
pepel #4 pepel
No les pagan ni el alquiler del piso.
#5 Chappie *
pagad mucho más, explotadores públicos de derechas (PSOE)
ruinanamas #2 ruinanamas
Y el coste de la vivienda, tanto si es de alquiler como en compra, que no se puede vivir en la costa del sol ni con un buen sueldo.
