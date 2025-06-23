Putin responde a las amenazas de “guerra preventiva” de la OTAN en medio de unas negociaciones difíciles. Análisis

El mandatario ruso denunció que el bloque comunitario no tiene "una agenda pacífica". "Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", además, Putin indicó que si Europa inicia una guerra con Rusia, pronto "Moscú no tendrá con quién negociar".