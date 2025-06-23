edición general
Putin responde a las amenazas de “guerra preventiva” de la OTAN en medio de unas negociaciones difíciles. Análisis

El mandatario ruso denunció que el bloque comunitario no tiene "una agenda pacífica". "Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", además, Putin indicó que si Europa inicia una guerra con Rusia, pronto "Moscú no tendrá con quién negociar".

Comentarios destacados:      
Sawyer76 #1 Sawyer76 *
Vaya, cualquiera diría que no ha sido él el que ha empezado una guerra de manera unilateral después de negar que lo iba a hacer hasta el día anterior por la tarde.
10 K 109
#2 thekeeper
#1 cuidao que por aqui alguno te va a justificar que no tenia mas remedio el pobrecito
4 K 45
NATOstrófico #5 NATOstrófico
#2 efectivamente, así ha sido.
1 K 17
carakola #6 carakola
#2 Los otanejos intentáis imponer un mundo de propaganda como de sentido común. Es demasiado evidente y ridículo a estas alturas polarizar la culpa cuando el interés de resolver este conflicto en el campo de batalla, como decía Borreguell, ha sido claro por parte de occidente desde la guerra civil en Ucrania y el apoyo a los golpistas ucronazis por parte EEUU u sus vasallos europeos.
3 K 56
Fartón_Valenciano #12 Fartón_Valenciano
#6 Lo que es ridículo es intentar justificar una invasion y la anexión de territorios por la fuerza, lo de desnazificar Ucrania ya no cuela y te recuerdo que Putin utilizo a el Grupo Wagner...
2 K 38
cromax #14 cromax
#6 No sé quienes serán esos ucronazis... El que seguro es nazi es el director de este engendro que están meneando algunos.
2 K 30
#16 _2761
#14 los zazis van a calzón quitado ya. Antes disimulaban un pco pero ahora apoyan a neonazis directamente
0 K 7
#3 BurraPeideira_
#1 Sí, pero con eso no se consigue una salida beneficiosa. El problema de Europa o de los gobiernos europeos es que tienen difícil vender a su electorado algo que no sea una derrota o un error político. Aunque fuera por buenos motivos se han tomado decisiones perjudiciales y con el cambio de gobierno de EE.UU. (que era una situación bastante probable, por cierto) hemos quedado en una situación bastante mala y con una salida difícil. Ahora ninguna salida es buena, o te bajas los pantalones o heredas una guerra por los "valores occidentales" que no es tuya ni te puedes permitir.
1 K 17
eldet #7 eldet
#1 no solo eso, encima viene del tipo que se pasa todas las semanas amenazando a paises de la UE con invadirlos o lanzarles una bomba atomica. Se merece un premio nobel de la paz, como trump.
2 K 25
cromax #8 cromax
#1 Es un medio tan putinista que da hasta risa. Los rusos no conquistan, liberan. xD xD xD
Kupyansk, Prokrovst y Volchansk liberadas por las fuerzas rusas. El avance continúa a pesar de los contraataques desesperados de la OTANgeoestrategia.eu/noticia/45505/defensa/kupyansk-prokrovst-y-volchansk-
3 K 25
#10 pozz *
#8 Geoestrategia, fuente es la propaganda rusoplanista dirigida por un neonazi español.

El director -> geoestrategia.eu/quienes-somos
www.elperiodico.com/es/internacional/20250623/falangista-pasado-filona
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang

Añado y edito: Mil disculpas por el ataque Cromax, edito el comentario para recalcar que geoestrategia es un panfleto del Kremlin dirigido por un neonazi español
1 K 15
cromax #11 cromax
#10 ¿Y a mí que me cuentas? Si yo no he promocionado esta página en ningún momento.
De hecho me apestaba desde el primer segundo.
1 K 23
#13 pozz
#11 Vale, que usaste el enlace para señalar que ses esgada y manipulada.. disculpas.

le añado un edit al comentario. :palm:
1 K 23
cromax #15 cromax
#13 No pasa nada. :hug:
A estos ya les tenía pillados, lo que no sabía es quien dirigía esta basura.
1 K 23
azathothruna #4 azathothruna
No se, para mi los zaristas estan siendo "mas civilizados" con los ucranianos que los zionistas con los palestinos.
1 K 34
#9 pozz
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang

Rusoplanistas esparciendo propaganda dirigida por un neonazi español, si es que te tienes que reir. xD
2 K 30

