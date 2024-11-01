Putin pide elecciones "limpias y transparentes" en Rusia mientras aumenta el acoso a la oposición

Esta declaración tiene lugar en momentos en los que existe una campaña de persecución del único partido opositor legal existente en Rusia, el liberal Yábloko, varios de cuyos líderes federales y regionales no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias tras ser detenidos, arrestados, catalogados como agentes extranjeros o acusados de extremismo. La oposición democrática y, en ocasiones, incluso los partidos con representación parlamentaria, han denunciado fraude en todas las elecciones celebradas en este país, al menos desde 2011.
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------Rusia Unida – Serguéi Shoigú
Votos 28 064 258 %
Escaños obtenidos 324 19
49.82 %
.---Communist Party of the Russian Federation
Partido Comunista – Guennadi Ziugánov
Votos 10 660 599
Escaños obtenidos 57 15
18.93 %
----Party of Russia Liberal-Demócrata – Vladímir Zhirinovski
Votos 4 252 096 38
Escaños obtenidos 21 11
7.55 %
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Rusia_de_2021
01. Rusia Unida
02. Partido Comunista (KPRF)
03. LDPR
04. Rusia Justa - Por la Verdad
05. Gente Nueva
06. Yabloko
07. Partido de los Pensionistas
08. Comunistas de Rusia
09. Rodina (Patria)
10. Los Verdes
11. Plataforma Ciudadana
12. Partido de la Democracia Directa
¿Rusia solo tiene 2 partidos con opciones, como EEUU?
Es que solo cabe la risa.
A la próxima, solicitaremos los servicios de Gremio de Asesinos para una efectiva deshumanización.
GNU TERRY PRATCHETT
En las últimas elecciones se presentaron 14 partidos, just saying.
en.wikipedia.org/wiki/8th_State_Duma