Putin pide elecciones "limpias y transparentes" en Rusia mientras aumenta el acoso a la oposición

Esta declaración tiene lugar en momentos en los que existe una campaña de persecución del único partido opositor legal existente en Rusia, el liberal Yábloko, varios de cuyos líderes federales y regionales no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias tras ser detenidos, arrestados, catalogados como agentes extranjeros o acusados de extremismo. La oposición democrática y, en ocasiones, incluso los partidos con representación parlamentaria, han denunciado fraude en todas las elecciones celebradas en este país, al menos desde 2011.