edición general
14 meneos
37 clics
Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"

Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que ya ha recibido a través de los...

| etiquetas: putin , trump , ucrania , rusia
11 3 0 K 140 actualidad
21 comentarios
11 3 0 K 140 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #3 XtrMnIO
En cuanto Trump diga que Putin es amigo otra vez, todos los pepetarras europeos correrán a brindar con vozka con el ruso.
11 K 156
Top_Banana #4 Top_Banana
#3 Era cuestión de tiempo. Ahora calladitos una temporada.
1 K 38
HeilHynkel #16 HeilHynkel *
#3

Si le echas un ojo al plan de paz ... Europa queda como la mierda. Eso sí, a poner pasta.
1 K 37
suppiluliuma #20 suppiluliuma *
#2 Es un solo desgraciado: Vladimir Putin. Y me creeré que esto va para adelante cuando lo vea.

#3 En cuanto Putin diga que Trump es amigo otra vez, todos los Zazis de MNM podrán dejar de disimular y correrán a ponerse la gorra MAGA. :troll:
0 K 10
zogo #5 zogo
Y que va a decir si le da casi todo lo que pide.
No es que antes existiera una legalidad internacional, pero esto ya es quitarse la careta.
2 K 31
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#5 Hay 2 caminos: o se lo dan asi o siguen guerreando y los coge por la fuerza (y quizas hasta coja mas).

El 3º camino, que Ucrania recupere los territorios, no lo veo viable.
2 K 27
Battlestar #9 Battlestar
#6 Como decían los [miembros de colectivo en riesgo de exclusión social] de mi barrio cuando era pequeño "o me lo das o te lo quito".
1 K 22
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Según se dice la propuesta:

x.com/charly0153/status/1991862303726481413?s=20

Yo creo que a Zelenskii le hacen carne picada sus propios fans si traga con esto. Y la UE iba a quedar como Cagancho en Almagro. Dudo mucho que esto lo apruebe los pérfidos o los gabachos que son los que andan metiendo cizaña.


Rusia se quedará Lugansk, Donetsk y Crimea al completo. Hoy tiene al completo Crimea, casi toda Lugansk y entorno al 80% de Donetsl.
Además, Lugansk, Donetsk y Crimea serán

…   » ver todo el comentario
1 K 31
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 es imposible que esta propuesta salga adelante
0 K 20
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

Es que no solo deja a Ucrania jodida ... deja a la EU con el culo al aire.

Pero dentro unos meses los territorios van a ser más. Después de Porksovsk irán Kramatorsk y ya andan tocarndo la orilla norte de Jersón.
0 K 18
#18 Dav3n
#11 No, pero sienta las bases, tan pronto como Zelensky sea quitado de en medio, que es el asunto clave.

Está entre la espada y la pared, no va a durar mucho.
0 K 11
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Va a torear a Trump otra vez
2 K 30
Top_Banana #1 Top_Banana
Pero no se podia hacer antes, no. Había que montar una puta guerra y llenarle los bolsillos a EEUU.
2 K 30
Don_Pixote #12 Don_Pixote
No te jode, lo ha escrito el xD xD
2 K 28
#2 rogerillu
A ver si puede dejar de morir gente de una vez por el capricho de 4 desgraciados.
2 K 27
Don_Pixote #19 Don_Pixote *
#_14 ahora es cuando cuentas que les ha costado más de un año destruir Prokovsk para tomarla en ruinas y Kramatorsk es más del doble de grande en población y extensión
1 K 17
vicvic #13 vicvic *
Que va a decir el si es un acuerdo de humillación total a Ucrania y pretende darle todo lo que quiere robar...

Más allá de lo trágico tienes a los fans de Putin festejando con su miseria habitual la gloria del fascismo del Kremlin. Estos no se han enterado que ni su Pedro Sánchez les apoya en su cruzada anti occidente.
0 K 11
oceanon3d #7 oceanon3d
Trump es un agente ruso desde los ochenta ... se la han colado bien a los norteamericanos.
0 K 8
#17 Dav3n
#7 xD xD xD

Si es que...
0 K 11
Fran_Ramos #15 Fran_Ramos
y si es así... tenemos el recibo de las armas que compramos? Es como Amazon las devoluciones? :shit:
0 K 7
#21 famufa
Nos ha jodido. Le da la vuelta al parchís, y se lleva el tablero, las fichas, y el dado...
0 K 6

menéame