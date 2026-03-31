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El punto débil de la misión Artemis: China (y no la NASA) está más cerca de volver a la Luna

El punto débil de la misión Artemis: China (y no la NASA) está más cerca de volver a la Luna

Mientras EEUU lidia con los retrasos técnicos de Artemis, China ha optado por replicar la estrategia simple y fiable del programa Apolo de la NASA para su primer viaje a la Luna

| etiquetas: eeuu , china , luna , artemis , apolo
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4 comentarios
2 1 0 K 37 ciencia
lonnegan #1 lonnegan *
Retrasos relativamente. Mañana mismo la Nasa manda a 4 personas a orbitar la luna. De hecho el nuevo jefe de la Nasa ha reconfigurado toda la historia y le ha metido bastante sentido común. Apostar por el SLS teniendo la Starship en desarrollo era absurdo y en cuanto Space X consiga sus objetivos, el SLS es historia
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Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 Esta noticia habla de China ganando a EEUU en algo, así que vaticino que llegará a portada.
La realidad es que es un artículo pobre que apenas aporta datos y básicamente es una especulación.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Buscad en youutube al astrofriki. Como la mitad de lo que diga sea cierto (y lo parece) Artemis con suerte llega a Almería, como hizo Tony Leblanc en la gloriosa película El Astronauta.

#1

Sin quitar mérito a la órbita lunar (si despega, claro) una cosa es darte un paseo por el espacio y otra, aterrizar y lo más importante, volver.
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lonnegan #3 lonnegan
#2 Artemis ya ha orbitado la luna con una capsula vacía. Mañana van con gente. No se quien es el astrofriki ese xD
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menéame