2
meneos
4
clics
Los Pujol entregan las notas de Villarejo para demostrar maniobras en su contra: "Hay que desmantelar el independentismo"
Se trata de la documentación aportada en la causa seguida en Andorra contra el expresidente Mariano Rajoy
|
etiquetas
:
pujol
,
villarejo
compartir
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Juanjolo
*
#3
que va, ¿los independentistas ahora de que se van a quejar? Si les estan dado todo lo que van pidiendo.
Cuando llegue el PP y dejen de recibir beneficios y comportarse como una comunidad más, ya verás tú, a los 5 meses van de nuevo a mover aquello. Empezarán los políticos a mover gente, generar cáncer, montar revuelo y otra vez lío y crispación.
2
K
28
#7
anamabel
#5
Una cosa es lo que piden y otra lo que necesitan como agua de mayo. Junts (los convergentes de tota la vida) no pueden estar fuera de la Generalitat mucho tiempo, son como sanguijuelas, si les quitas el dinero público, el 3%, la prevaricación, las redes de conseguidores, el poder de colocar a primos y otros fieles, el presupuesto para sus colegios religiosos que segregan a los ninios y les enseñan las bondades del libre mercado, se marchitan como una babosa al sol.
Y precisamente con el PP…
» ver todo el comentario
0
K
11
#8
Juanjolo
*
#7
claro, vamos a ver, es lo que estoy diciendo. Está gente necesita un gobierno que les deje avanzar en sus exigencias, sus exigencias son tener cada vez más competencias. Y Sánchez ha hecho todo lo posible en ceder esas exigencias. Sánchez esta pillado por los huevos y está dándoles beneficios.
Lo de Aznar fue hace 30 años. La realidad es que a día de hoy no les interesa montar revuelo están muy cómodos así. Tampoco les interesa montar revuelo con PP, por eso ahogan pero no matan a Sánchez.…
» ver todo el comentario
0
K
6
#9
anamabel
#8
Dudo mucho en que les interese estar así. Cómodo no puedes estar cuando has sido la versión catalana del PNV durante 30 años, con todo lo que eso significa a nivel de redes clientelares. Cuando no tienes poder, todos los primos que te hacen favores, inflan tus campañas electorales y te ayudan a comprar votos se olvidan de ti. Como dije antes, hace mucho frío fuera del gobierno cuando tu partido vive de eso, como cualquier partido que forme parte del sistema tanto tiempo como Co…
» ver todo el comentario
0
K
11
#1
cenutrios_unidos
Les pusieron el dinero en los bolsillos, está claro...
1
K
23
#2
Juanjolo
Sánchez ha hecho más por el independentismo que 50 años de independentistas.
1
K
19
#3
anamabel
#2
Si acaso contra él. Los indepes han sido PSOED al estilo de la gota malaya. Han perdido el gobierno de la GenCat, tienen al amado líder en Waterloo, menos escaños que nunca en el Parlament y en el Congreso y todos estos años que no estén rascando comisiones, corrompiendo y siendo corrompidos, pasan mucho frío fuera de las instituciones.
Una red clientelar como la de los convergents en Catalunya no aguanta muy bien cuando no puede echar mano de los
pressupostos
0
K
11
#4
txepel
Sí a todo. Pujol es un corrupto Y el Estado le empezó a perseguir por cosas que hasta entonces le había permitido para hacer daño al independentismo.
0
K
11
#6
BlackDog
Estos no pisan la cárcel hasta que se mueran no?
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
