Puigdemont y Otegi se reúnen en Bélgica y acuerdan colaborar juntos

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, han mantenido un encuentro en Bélgica este jueves y han apostado por la colaboración entre las “naciones” vasca y catalana. La reunión ha tenido lugar en Waterloo, la ciudad donde el expresidente catalán tiene fijada su residencia desde que se fugó de España en 2017.

36 comentarios
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Se reúnen en Bélgica, porque en este país vivimos una anomalía democratica, donde la derecha/ultraderecha, usa al sistema judicial, para ejecutar sus politicas, ya que no lo lograron crear gobierno mediante las urnas.

De lo contrario, se reunirían en España. Esa es la verdadera noticia.
Bueno tampoco es noticia, la derecha cagándose en la democracia, es algo recurrente en este país.
8
yoyasieso #5 yoyasieso
#2 se reunen en Bélgica pq Puchi no quiere ser juzgado. En este pais hay estadovde derecho y miserables como Otegui andan sueltos porque legalmente han cumplido ya su condena ..Puchi es un cobarde.
9
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#5 "se reunen en Bélgica pq Puchi no quiere ser juzgado"
Basta ya de tonterias y de mentiras.
La Justicia Española retiró la euroorden porque ningún país aceptaba entregar a Puigdemont por lo que se le quería jugar en España.
4
#8 miraqueereslinda
#7 no sé en qué país vivirás tú, pero aquí en España, Puigdemont sigue en búsqueda y captura.
5
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#8 También estaba en búsqueda y captura Asagne...
SI quieres te lo explico con dibujitos
4
#12 miraqueereslinda
#10 y el Pisuerga pasa por Valladolid.
0
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro
#12 No si ya sabía yo que te lo tenía que haber explicado con dibujitos...
En fin, que te lo explique tu tutor legal.
2
#17 miraqueereslinda
#14 me imagino que dices lo de los dibujitos porque así es como te acostumbraron a explicarte las cosas en el centro para niños especiales donde debieron intentar educarte.

Porque lo que es coherencia con el debate no tienes ni un átomo.

Te metes en una conversación mostrando tu ignorancia de por qué Puigdemont no puede pisar España. Te lo explican y entonces sales con Assange, sin venir a colación de nada.

O te esfuerzas mucho en aparentar necedad o es que realmente no das para más.
2
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#17 "Te lo explican y entonces sales con Assange, que no tiene nada que ver."
Anda otro al que tambien hay que explicarle las cosas con muñequitos...
Joder, si es que no sumais ni una neurona entera entre todos...

No tiene nada que ver dice xD xD xD
1
#19 miraqueereslinda
#18 anda, vete a jugar con el lego y no te metas en conversaciones de adultos.
1
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro
#19 Lego siempre ha sido el juguete preferido de los niños inteligentes y curiosos. Hay hasta estudios que lo demuestran.
Por eso tú nunca tocaste un Lego en tu vida. :popcorn:

Ala, a pastar.
2
#11 Semar80
#7 entonces porque no vuelve? :roll:
5
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#11 Te lo he explicado en #_2, no sabes leer o qué?
4
ElenaCoures1 #31 ElenaCoures1
#11 Está buscando un maletero espacioso
0
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
escribir "colaborar juntos" es como escribir "entrar dentro", quién redacta titulares en Lo País, los monos?
1
emepuntorajoy #6 emepuntorajoy
Puede ser un momento histórico para el estilismo capilar
1
Chepacoleta #16 Chepacoleta
Se contarán anécdotas sobre zulos y maleteros y se echarán unas risas
4
#36 tomeu
#27 Supongo que le sobran los años cotizados ya que los políticos con cargos retribuidos cotizan obligatoriamente a la Seguridad Social. Su cotización depende de la retribución oficial del cargo, y acumulan derechos igual que el resto de trabajadores.
Otra cosa es que haya políticos que solamente haya "trabajado" en política y por tanto cotizado
0
tul #3 tul
dios mio! como han permitido que ocurra algo asi? donde estan mortadelo y filemon cuando se les necesita? xD
0
Olarcos #34 Olarcos
#29 Eso sería xenógafos.
0
Olarcos #33 Olarcos
#30 La lengua que quieran, en subjuntivo. Sigo preguntándome: ¿Habrán hablado en inglés? ¿O quizá francés?

Españita siendo españita. ¿Yo soy España? JAJAJAJAJAJAJAJA ¿Cuántas lenguas hablo yo y cuántas hablas tú? :roll: :roll: :roll: :roll:
0
Olarcos #24 Olarcos
¿Y en qué habrán hablado?
0
Ah_no_nimo #28 Ah_no_nimo
#24 Otegi habla catalan
1
Olarcos #35 Olarcos
#28 Habrán hablado en catalán sin duda alguna entonces.
0
#30 alkalin
#24 En tu cabeza debe significar algo tu pregunta. La realidad es que PUEDEN usar la lengua que quieren.

La cultura es lo que tiene. La ignorancia es la crítica a que sean poliglotas.

Españita siendo españita.
0
#26 Semar80
#_13 te veo muy educado contestando, te devuelvo tu negativo y ahí te quedas con tu "anomalía democrática" :shit:
0
#20 Semar80
te veo muy educado contestando, te devuelvo tu negativo y ahí te quedas con tu "anomalía democrática" :hug: :shit:
0
#15 pedromoralesnn_62a8fccf7
Los xenofogos unidos jamás serán vencidos , salvo en las urnas, espero
3
Olarcos #25 Olarcos
#15 ¿Los que huyen de los extranjeros?
0
#29 Moteplass
#25 ha dicho xenofogos, creo que quería poner xenofobos, porque los otros serían los que comen extranjeros.
0
Febrero2034 #9 Febrero2034
¿Otegui cuantos años tiene cotizados? ¿tenía nomina cuando era dirigía la orquesta?
¿cobraba en negro o le hacían transferencia? ¿había epígrafe y declaración trimestral?
3
#23 tomeu
#9
Años cotizados, es confidencial pero en su juventud, antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó como:
· Obrero metalúrgico en fábricas de su localidad natal, Elgoibar (Guipúzcoa).
· También trabajó como conductor y en tareas administrativas
1
Febrero2034 #27 Febrero2034
#23 gracias. No se si eso le dará años suficiente pa jubilarse.

Siento si molestado la pregunta. Se ve q no tocaba.
0
angelitoMagno #32 angelitoMagno
#23 #27 Sois conscientes de que los políticos y cargos públicos también cotizan, ¿no?

Cuanto daño han hecho los memes esos de que Abascal tiene 0 días cotizados.
1

