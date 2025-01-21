Puigdemont y Otegi se reúnen en Bélgica y acuerdan colaborar juntos

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, han mantenido un encuentro en Bélgica este jueves y han apostado por la colaboración entre las “naciones” vasca y catalana. La reunión ha tenido lugar en Waterloo, la ciudad donde el expresidente catalán tiene fijada su residencia desde que se fugó de España en 2017.
| etiquetas: puigdemont , otegi , junts , bildu , waterloo
De lo contrario, se reunirían en España. Esa es la verdadera noticia.
Bueno tampoco es noticia, la derecha cagándose en la democracia, es algo recurrente en este país.
Basta ya de tonterias y de mentiras.
La Justicia Española retiró la euroorden porque ningún país aceptaba entregar a Puigdemont por lo que se le quería jugar en España.
SI quieres te lo explico con dibujitos
En fin, que te lo explique tu tutor legal.
Porque lo que es coherencia con el debate no tienes ni un átomo.
Te metes en una conversación mostrando tu ignorancia de por qué Puigdemont no puede pisar España. Te lo explican y entonces sales con Assange, sin venir a colación de nada.
O te esfuerzas mucho en aparentar necedad o es que realmente no das para más.
Anda otro al que tambien hay que explicarle las cosas con muñequitos...
Joder, si es que no sumais ni una neurona entera entre todos...
No tiene nada que ver dice
Por eso tú nunca tocaste un Lego en tu vida.
Ala, a pastar.
Otra cosa es que haya políticos que solamente haya "trabajado" en política y por tanto cotizado
Españita siendo españita. ¿Yo soy España? JAJAJAJAJAJAJAJA ¿Cuántas lenguas hablo yo y cuántas hablas tú?
La cultura es lo que tiene. La ignorancia es la crítica a que sean poliglotas.
Españita siendo españita.
www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2025/01/21/psoe-reune-waterloo-pu
¿cobraba en negro o le hacían transferencia? ¿había epígrafe y declaración trimestral?
Años cotizados, es confidencial pero en su juventud, antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó como:
· Obrero metalúrgico en fábricas de su localidad natal, Elgoibar (Guipúzcoa).
· También trabajó como conductor y en tareas administrativas
Siento si molestado la pregunta. Se ve q no tocaba.
Cuanto daño han hecho los memes esos de que Abascal tiene 0 días cotizados.