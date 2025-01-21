Puigdemont y Otegi se reúnen en Bélgica y acuerdan colaborar juntos

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, han mantenido un encuentro en Bélgica este jueves y han apostado por la colaboración entre las “naciones” vasca y catalana. La reunión ha tenido lugar en Waterloo, la ciudad donde el expresidente catalán tiene fijada su residencia desde que se fugó de España en 2017.