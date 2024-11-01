¿Puede la IA gobernar un país?

«No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales». Estas fueron las primeras palabras de Diella («sol» en albanés), un sistema de inteligencia artificial (IA) que se encargará de la contratación pública en el país balcánico y que ha sido nombrada con el cargo de ministra. Sí, un sistema algorítmico está en una de las cúspides de la élite política.