edición general
8 meneos
12 clics
¿Puede la IA gobernar un país?

¿Puede la IA gobernar un país?

«No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales». Estas fueron las primeras palabras de Diella («sol» en albanés), un sistema de inteligencia artificial (IA) que se encargará de la contratación pública en el país balcánico y que ha sido nombrada con el cargo de ministra. Sí, un sistema algorítmico está en una de las cúspides de la élite política.

| etiquetas: inteligencia artificial , albania , gobierno
7 1 0 K 89 tecnología
16 comentarios
7 1 0 K 89 tecnología
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Robar seguro que roba menos que los políticos. Eso que se ahorran
3 K 52
Herumel #9 Herumel
#3 Que os pensáis que quien programa la IA no tiene bolsillos?
0 K 12
elgranpilaf #10 elgranpilaf *
#9 Bueno es uno. Aquí en España hay 300000 políticos. Sigo pensando que salimos ganando. Yo con que echen a la calle a todas las sanguijuelas de los políticos me doy por satisfecho
0 K 11
Herumel #11 Herumel
#10 Otro que se piensa que el bolsillo de Elon Musk o Bezos tiene fondo... ains....
0 K 12
nemeame #2 nemeame
Todas las IA's a las que pregunto cosas me contestan con errores constantemente. Me parece una cagada que la dejen tomar decisiones por muy buena que prezca la idea
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#2 "Tienes razón, no debí contratar a estos 25.000 mimos y malabaristas para alegrar a los ciudadanos. Te pido disculpas por el error. Para cualquier cosa, me tienes aquí"
0 K 17
robustiano #16 robustiano
#5 Por no hablar de las nuevas factorías de gaitas y acordeones.. :troll:
1 K 31
Humatuk #13 Humatuk
Primero eso y luego la jihad butleriana.
1 K 30
Pacman #15 Pacman
#13 o al guerra contra las máquinas, de Warhammer 40k
1 K 30
Dene #1 Dene
Bueno, ahora el mundo está dominado por la EN (Estupidez Natural) .....no se quién será peor
1 K 22
#4 tierramar
Mejor que los politicos españoles de bajisimo nivel cultural, intelectual y moral seguro
1 K 21
#12 pandasucks
A ver... que tuvimos a Rajoy, es IMPOSIBLE hacerlo peor.
1 K 21
DORO.C #14 DORO.C
Por supuesto que sí. El futuro es Olympus :-D
0 K 18
Dene #7 Dene *
El gran problema es que para entrenar una IA necesitas un monton de datos con casos "positivos" y casos "negativos".... y en general, visto el mundo, sobrarían los casos chungos y faltarían muchos ejemplos de decisiones correctas
0 K 12
ombresaco #8 ombresaco
Se me ocurren varias cosas: ¿quién asumirá las consecuencias de sus errores? y ¿Quién asegura que no siguen haciendo lo mismo pero ahora "la culpa es de la IA"? siendoo honestos, veo una discriminación algorítmica. Siendo deshonestos alguien tomará las decisiones y le dará la información adecuada a esa IA para que sigan contratando a mi primo, pero es casualidad, lo ha decidido la IA
0 K 11
#6 srskiner
Si se basa en los politicos que ya tenemos nos tocaria algo como el robot de futurama, con casinos, y furcias
0 K 10

menéame