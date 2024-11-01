edición general
¿Puede Estados Unidos cortar el comercio con España?

En el contexto del mercado único europeo, una medida de este tipo afectaría inevitablemente al funcionamiento del mercado interior y, por tanto, a la Unión Europea en su conjunto.

Io76 #2 Io76
Los vendepatrias derechones están deseando un bloqueo a España, como su amiguisíma golpista.  media
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Hostia qué cara de Gollum histérica. Son la maldad y la vileza hechas carne.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#4 se puede comprar a Rusia. Total si ya nos van a sancionar.
rogerius #6 rogerius *
#4 Por eso digo parte. Habrá que buscar alternativas.
rogerius #8 rogerius *
#4 Por cierto, combustibles sintéticos: es.wikipedia.org/wiki/Combustible_sintético
rogerius #3 rogerius
Tengo entendido que el comercio con USA supone unos ≈47.000 millones de euros. Les compramos ≈30.000 millones y les vendemos ≈17.000 millones. Hasta nos vendría bien tener que fabricar parte de lo que les compramos y vender nuestros productos a otros.

De las actividades de empresas «españolas» en USA no tengo datos. En todo caso si hay represalias sobre ellas también podemos apretar las tuercas a las multinacionales USA.
Gry #4 Gry
#3 Lo que les compramos es mayormente gas y petróleo, no se nos da bien fabricarlo.
DDJ #1 DDJ
Lo va explicar David el gnomo, para los más jóvenes, es el que sale en la miniatura
