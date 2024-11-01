·
¿Puede Estados Unidos cortar el comercio con España?
En el contexto del mercado único europeo, una medida de este tipo afectaría inevitablemente al funcionamiento del mercado interior y, por tanto, a la Unión Europea en su conjunto.
politica
#2
Io76
Los vendepatrias derechones están deseando un bloqueo a España, como su amiguisíma golpista.
4
K
68
#7
Supercinexin
#2
Hostia qué cara de Gollum histérica. Son la maldad y la vileza hechas carne.
0
K
20
#5
ur_quan_master
#4
se puede comprar a Rusia. Total si ya nos van a sancionar.
2
K
42
#6
rogerius
*
#4
Por eso digo parte. Habrá que buscar alternativas.
0
K
19
#8
rogerius
*
#4
Por cierto, combustibles sintéticos:
es.wikipedia.org/wiki/Combustible_sintético
0
K
19
#3
rogerius
Tengo entendido que el comercio con USA supone unos ≈47.000 millones de euros. Les compramos ≈30.000 millones y les vendemos ≈17.000 millones. Hasta nos vendría bien tener que fabricar parte de lo que les compramos y vender nuestros productos a otros.
De las actividades de empresas «españolas» en USA no tengo datos. En todo caso si hay represalias sobre ellas también podemos apretar las tuercas a las multinacionales USA.
0
K
19
#4
Gry
#3
Lo que les compramos es mayormente gas y petróleo, no se nos da bien fabricarlo.
0
K
15
#1
DDJ
Lo va explicar David el gnomo, para los más jóvenes, es el que sale en la miniatura
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
De las actividades de empresas «españolas» en USA no tengo datos. En todo caso si hay represalias sobre ellas también podemos apretar las tuercas a las multinacionales USA.