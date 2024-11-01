¿Qué pueblos habitaban Hispania antes de la llegada de Roma?

Los pueblos prerromanos de Hispania se encontraban divididos en íberos, celtíberos y celtas, pero dicha diferenciación es fruto de la historiografía romana y no debe confundirse con la existencia de identidades étnicas ni entidades de orden político. Cada pueblo funcionaba como un estado independiente en torno a sus castros y ciudades, y tan pronto fraguaban alianzas como se enemistaban unos contra otros.