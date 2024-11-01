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¿Qué pueblos habitaban Hispania antes de la llegada de Roma?

Los pueblos prerromanos de Hispania se encontraban divididos en íberos, celtíberos y celtas, pero dicha diferenciación es fruto de la historiografía romana y no debe confundirse con la existencia de identidades étnicas ni entidades de orden político. Cada pueblo funcionaba como un estado independiente en torno a sus castros y ciudades, y tan pronto fraguaban alianzas como se enemistaban unos contra otros.

| etiquetas: hispania , roma , pueblos
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7 comentarios
9 1 1 K 161 Historia
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Espero que el alcalde de Roma se disculpe por el genocidio y robo que cometieron en la Península. Nos robaron el oro, mercurio, etc. Nos impusieron su idioma, leyes y costumbres. Esto forma parte de la Leyenda Negra Romana. Ah, y los partidos de izquierdas italianos de la ciudad de Roma, deberían de hacer una declaración exigiendo al gobierno local que se disculpe públicamente por siglos de opresión, robo, exterminio y violaciones.
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lolerman #4 lolerman
#2 Sabia que video era sin entrar por que venia a ponerlo yo :troll:
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yende #7 yende
#2 #4 Se tenia que decir y se ha dicho. "¿Y a cambio los Romanos que nos han dado?"
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Malinke #6 Malinke
#1 ¿por qué nos disculpamos con los judios y sólo con los judios? Que por otro lado, ni mal me pareció lo mismo que con los países americanos, simples formulismos.

No compares la Europa en la que las invasiones eran el pan de cada día, aparte de ser hace 2000 mil años, a lo que fue entablar contacto con un mundo nuevo hace 500 años.
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#3 jctarin
¿Y Extremadura? Vetones al norte, lusitanos en el centro, y tartésicos (turdetanos) al sur.
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Ripio #5 Ripio
#3 Salen en el primer desglose, en Andalucía.
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menéame