edición general
9 meneos
14 clics
El pueblo más pequeño de Groenlandia no piensa ceder ante Trump: "Sin respeto, no se llevarán ni un gramo de materias primas"

El pueblo más pequeño de Groenlandia no piensa ceder ante Trump: "Sin respeto, no se llevarán ni un gramo de materias primas"

La alcaldesa de Kujalleq, la población con el subsuelo más rico en minerales de toda la isla, envía una carta a Trump en la que planta cara a sus faltas de respeto

| etiquetas: groenlandia , trump
8 1 0 K 129 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 129 actualidad
Mountains #1 Mountains *
Nuestra tierra y nuestra gente no son piezas de un gran tablero de ajedrez del poder.

Si hay algo que echamos de menos es respeto.

Zas!

Todo mi apoyo, Fuck Trump!
1 K 34
carakola #3 carakola
Es el destino de los USA apropiarse de lo que quieran. www.youtube.com/watch?v=UHgHwyKu_Fc
0 K 20
skaworld #2 skaworld
Kaboom  media
0 K 12
#4 user31
Lo de Trump es lamentable, pero no puedo evitar sentir cierta satisfacción al ver cómo los daneses, los groenlandeses —que hasta hace poco hablaban abiertamente de independencia— y otros estados que creen no necesitar a nadie, se enfrentan a la realpolitik. Groenlandia, con apenas 60.000 habitantes, no llega sola ni a la vuelta a la esquina; hay barrios de Nueva York con más población que todo el territorio. Y los daneses que eran demasiado guays para se Europeos más de lo mismo, ale os subís a una bici y os vais a defender Groenlandia.
0 K 7
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs *
#4 si algo bueno espero del anormal de Trump y de su país de matones es hacer que en Europa crezca un sentimiento de unidad y desvincularnos de los yankis de los huevos.
0 K 11

menéame