¿Pudo aparecer el Universo a partir de la nada?

Una de las grandes preguntas que han preocupado desde siempre a cualquiera persona con una mínima curiosidad e inteligencia es cómo surgió este inabarcable y casi infinito Universo que la Ciencia nos ha ido desvelando en los últimos siglos, un inimaginable Cosmos en cuyo más apartado rincón los seres humanos vivimos desde hace un brevísimo suspiro temporal. Y lejos de las infantiles “explicaciones” que profetas de toda época y condición han postulado erróneamente, ahora la Ciencia está cada vez más cerca de llegar a una conclusión.