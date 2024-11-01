edición general
El PSOE revela que pagó 15.600 euros a Leire Díez en 2017 y lo enmarca como "servicios periodísticos" para el partido

El PSOE revela que pagó 15.600 euros a Leire Díez en 2017 y lo enmarca como "servicios periodísticos" para el partido

El PSOE ha admitido que en 2017 pagó 15.600 euros a la 'fontanera' Leire Díez como servicios "periodísticos" para el partido. La formación ha informado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid de que la exmilitante socialista "no ha tenido una relación laboral" con el partido, pero reconoce que le que prestó "servicios en régimen mercantil como periodista" en el año 2017, sin especificar en qué consistieron ese tipo de servicios. Así lo ha expuesto el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, en un escrito dirigido al juzgado

Javi_Pina #4 Javi_Pina
Será servicios de fontanería :troll:
2 K 33
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Es normal que los partidos políticos paguen a trabajadores externos por servicios de prensa?
1 K 23
rar #6 rar
#3 Normal no sé si será, pero sitios como El Plural, OK Diario, etc. se lo merecerían, sin duda.
1 K 19
#7 endy
#3 sí, se llama "publicidad" institucional xD
0 K 7
Supercinexin #11 Supercinexin
#3 No, no es normal. Es una monstruosa trama de corrupción, blanqueo de dinero, crímenes fiscales, ataques a honrados políticos de la oposición y utilizamiento de las estructuras del Estado que supera todo lo visto hasta la fecha no sólo en la Historia de España sino también de otros países de dudosas prácticas políticas como Rusia, Filipinas, repúblicas africanas, etcétera.

Nunca se había visto nada igual.

La Pena De Muerte debería ser restablecida en algunos casos, y éste es sin duda uno de…   » ver todo el comentario
1 K 27
#12 BurraPeideira_
#3 Es normal hasta que paguen a jueces y policías por servicios de prensa. Lo que es raro es que se hagan facturas y que el pago salga de las cuentas del partido. Normalmente es un ascenso o un puesto de trabajo para algún familiar.
0 K 10
pedrario #8 pedrario
Típica don nadie que solo militaba en el partido, recibiendo miles de euros de sueldo, siendo enchufada en varias empresas públicas y yendo a conocer a gente relevante diciendo que eres representante de la cúpula del partido.
1 K 20
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
de lo llaman democracia y no lo es hemos pasado al cántico lo llaman periodismo y no lo es. toda una evolución!
0 K 17
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y aun asi lo mas terrorifico es que mientras mas se va bajando en el escalafon de la piramide de semejante mafia, son mas abyectos y ponzoñosos
3 K 16
pablisako #13 pablisako
#2 Son peores que la mafia. La mafia al menos tiene un código de honor y son más elegantes vistiendo.
0 K 10
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Lo pregunto porque que le hayan pagado no implica ilegalidad alguna.

De hecho, y reconozco que no sigo mucho este caso, pero, ¿no se supone que esta mujer era asesora externa del PSOE o algo así?
0 K 13
#5 endy
La Mario Bros del PSOE
0 K 7

