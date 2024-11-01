El PSOE revela que pagó 15.600 euros a Leire Díez en 2017 y lo enmarca como "servicios periodísticos" para el partido

El PSOE ha admitido que en 2017 pagó 15.600 euros a la 'fontanera' Leire Díez como servicios "periodísticos" para el partido. La formación ha informado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid de que la exmilitante socialista "no ha tenido una relación laboral" con el partido, pero reconoce que le que prestó "servicios en régimen mercantil como periodista" en el año 2017, sin especificar en qué consistieron ese tipo de servicios. Así lo ha expuesto el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, en un escrito dirigido al juzgado