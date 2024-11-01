El PSOE rechaza en Dos Hermanas declarar persona "non grata" a Salazar  

La mayoría socialista en el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha rechazado una moción del PP contra el exasesor del Gobierno de Pedro Sánchez, investigado por la UCO y acusado de acoso sexual por compañeras de su partido
⦁ Varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar, designado por Pedro Sánchez como nuevo adjunto a la Secretaría de Organización, de "comportamientos inadecuados" cuando era su jefe
