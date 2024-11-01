edición general
El PSOE rechaza en Dos Hermanas declarar persona "non grata" a Salazar

El PSOE rechaza en Dos Hermanas declarar persona "non grata" a Salazar  

La mayoría socialista en el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha rechazado una moción del PP contra el exasesor del Gobierno de Pedro Sánchez, investigado por la UCO y acusado de acoso sexual por compañeras de su partido

YSiguesLeyendo
En la moción los populares pedían también la celebración de un pleno extraordinario y la creación de una comisión informativa para aclarar la relación laboral de Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde fue contratado durante cinco años. Le pagaban por, presuntamente, no trabajar, como ya denunció IU en ¡2018!, relacionada: www.meneame.net/story/izquierda-unida-denuncio-2018-paco-salazar-cobro
PaulDurden
#1 Bueno, trabajaría acosando a las compañeras....
Battlestar
Digo yo que al menos podrían esperar primero a que lo condenen
DenisseJoel
#2 Pero hacer eso daría alas al garantismo.
