El PSOE denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud y al Gobierno de Ayuso por el escándalo del hospital de Torrejón

ornada complicada la de este martes para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que en unas horas se producirá la reunión con Ribera Salud para abordar la situación del Hospital de Torrejón, a lo largo de la misma mañana de este martes, el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) presentará una denuncia contra el CEO de la entidad, Pablo Gallart, y contra el propio Ejecutivo madrileño por las presuntas irregularidades cometidas en el centro hospitalario que gestiona la mencionada sociedad.
| etiquetas: psoe , fiscalia , ceo , ribera salud , gobierno , ayuso , torrejon
Si lo del fiscal era revelación de secretos, esto debe ser malversación y a unos niveles dantescos. ¿Ha nadie de los que vivimos en Madrid le extrañaba nunca que siempre tu hospital más cercano te diera la cita más lejana? Porque pasa y muy a menudo. ¿A que se dedica la oposición de Madrid? Son tontos o simplemente una mierda inepta.
Ayuso tiene que morir politicamente tras este escandalo y acabar en la cárcel.
En el PP se mantiene contra viento y marea al que "obedece". Y al díscolo se le corta la cabeza sin contemplaciones. Recuerden a Casado y lo que le pasó a Cifuentes y sus cremas. El video lo filtraron los "suyos".
Porque si hay dinero para solventarlo delegando el trabajo en otros, a la fuerza tiene que haber dinero para solucionarlo por uno mismo.