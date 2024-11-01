edición general
8 meneos
5 clics
El PSOE denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud y al Gobierno de Ayuso por el escándalo del hospital de Torrejón

El PSOE denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud y al Gobierno de Ayuso por el escándalo del hospital de Torrejón

ornada complicada la de este martes para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que en unas horas se producirá la reunión con Ribera Salud para abordar la situación del Hospital de Torrejón, a lo largo de la misma mañana de este martes, el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) presentará una denuncia contra el CEO de la entidad, Pablo Gallart, y contra el propio Ejecutivo madrileño por las presuntas irregularidades cometidas en el centro hospitalario que gestiona la mencionada sociedad.

| etiquetas: psoe , fiscalia , ceo , ribera salud , gobierno , ayuso , torrejon
8 0 0 K 78 actualidad
7 comentarios
8 0 0 K 78 actualidad
#1 Kikoncito *
Malversación de fondos públicos. Pero si no fuera tan maricona la izquierda de Madrid no solo en este hospital, en todos. ¿Qué control ha habido para garantizar que no se primaban a los enfermos de fuera de la zona de los hospitales, los cuales reportan 4 veces más beneficios que uno de la zona? Ninguno.

Si lo del fiscal era revelación de secretos, esto debe ser malversación y a unos niveles dantescos. ¿Ha nadie de los que vivimos en Madrid le extrañaba nunca que siempre tu hospital más cercano te diera la cita más lejana? Porque pasa y muy a menudo. ¿A que se dedica la oposición de Madrid? Son tontos o simplemente una mierda inepta.

Ayuso tiene que morir politicamente tras este escandalo y acabar en la cárcel.
1 K 14
#5 Hynkel
#1 Ayuso no va a caer salvo que pierda unas elecciones. Y en caso de que lo haga, aún se puede intentar un Tamayazo.

En el PP se mantiene contra viento y marea al que "obedece". Y al díscolo se le corta la cabeza sin contemplaciones. Recuerden a Casado y lo que le pasó a Cifuentes y sus cremas. El video lo filtraron los "suyos".
0 K 8
XtrMnIO #7 XtrMnIO
A la fiscalía de Madrid o a alguna que no esté secuestrada por el PP?
0 K 12
Arzak_ #2 Arzak_
Sí ellos tienen sus abogados cristianos, ¿Para cuando los abogados progresistas? 8-D
0 K 11
camvalf #3 camvalf *
#2 más adecuados serían abogados satanistas
0 K 11
ayatolah #4 ayatolah
Por Ley, toda adjudicación o encargo de cualquier Administración por insuficiencia de medios, en su aprobación debiera ir acompañada de un plan económico de obligado cumplimiento para solventar dicha insuficiencia en X tiempo.
Porque si hay dinero para solventarlo delegando el trabajo en otros, a la fuerza tiene que haber dinero para solucionarlo por uno mismo.
0 K 10
uyquefrio #6 uyquefrio
Revocar la ley del 97 que tanto unos como otros han apoyado por activa y por pasiva desde entonces no entra en sus planes, ¿no?
0 K 10

menéame