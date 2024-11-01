El PSOE denuncia ante la Fiscalía al CEO de Ribera Salud y al Gobierno de Ayuso por el escándalo del hospital de Torrejón

ornada complicada la de este martes para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que en unas horas se producirá la reunión con Ribera Salud para abordar la situación del Hospital de Torrejón, a lo largo de la misma mañana de este martes, el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M) presentará una denuncia contra el CEO de la entidad, Pablo Gallart, y contra el propio Ejecutivo madrileño por las presuntas irregularidades cometidas en el centro hospitalario que gestiona la mencionada sociedad.