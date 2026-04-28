edición general
2 meneos
13 clics

El PSOE culpa a Sumar de debilitar al Gobierno con una derrota innecesaria: "No tienen la fuerza que se creen"

Recuerdan en el PSOE que el decreto lo elevó al Consejo de Ministros Consumo y no Vivienda. Lo que ya da cuenta de la situación. «Nosotros defendemos un modelo de vivienda distinto al del PSOE», sostienen fuentes de Sumar.

| etiquetas: psoe , sumar , derrota
2 0 1 K 16 Congreso
10 comentarios
2 0 1 K 16 Congreso
#3 Sigo_intentandolo
#2 estoy de acuerdo... los poderosos aprendieron de sus errores y han ajustado bien la correa y bozal...
No volverá a pasar.
3 K 34
lonnegan #5 lonnegan
#3 Si, la ley mordaza sigue en vigor
0 K 10
#7 Sigo_intentandolo
#5 eso es lo de menos, desagradable pero lo de menos...

Lo importante es el control de los medios y los jueces...
1 K 10
Supercinexin #4 Supercinexin
Es que es verdad. Tienen toda la razón en el PSOE.
0 K 20
#1 noopino
Como no haya otro 15M, donde la gente se de cuenta que no hay pan para tanto chorizo...
1 K 20
Uge1966 #2 Uge1966
#1 Tuvieron su oportunidad y no la supieron aprovechar. Otro 15M ya no es posible.
1 K 0
#8 Almirantecaraculo
#2 a ver si hay que apuntar a los votantes, siempre estamos con la misma cantinela.
El 15M no se aprovecho, porque la gente en cuanto tiene que renunciar a algo ya no le gusta la izquierda.
El reparto equitativo es para todos, todos damos y todos recibimos, pero claro, no todo el mundo asume eso.
Podemos se equivoca con el feminismo para algunos? Ok, pero en materia de vivienda tiene razón.
Que priorizan los votantes?
Parece ser que les duele más que una mujer coja la baja por la menstruación o se diga todes, que no poder tener vivienda.
En las próximas elecciones, las andaluzas, veremos si prefieren rebujito y cáncer o alquileres topados y mercado asequible.
2 K 20
#9 detectordefalacias
#8 Ahí está el punto y a la gente no le entra en la cabeza.

Obtienes lo que votas.

Este manido "que se joda X" termina con un fondo comprando tu bloque de edificios porque la ley lo permite, duplicándote el alquiler porque la ley lo permite, expulsándote a 20 km de donde trabajas por un sueldo que no te proporciona lo mínimo para cubrir todas tus necesidades porque la ley lo permite.

Ahora para solucionarlo a votar fascismo... Ya sabéis... tiro en el pie no ha funcionado bien, toca votar tiro en las tripas y si eso falla votamos tiro en la cabeza.
0 K 10
Sinfonico #10 Sinfonico
El Mundo y sus fuentes jajajajaja
0 K 15
lonnegan #6 lonnegan *
El PSOE es el que se piensa que tiene fuerza, cuando depende totalmente de otros grupos. Está bien recordarles que están gobernando de chiripa.
1 K 13

menéame