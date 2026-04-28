El PSOE culpa a Sumar de debilitar al Gobierno con una derrota innecesaria: "No tienen la fuerza que se creen"

Recuerdan en el PSOE que el decreto lo elevó al Consejo de Ministros Consumo y no Vivienda. Lo que ya da cuenta de la situación. «Nosotros defendemos un modelo de vivienda distinto al del PSOE», sostienen fuentes de Sumar.
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No volverá a pasar.
Lo importante es el control de los medios y los jueces...
El 15M no se aprovecho, porque la gente en cuanto tiene que renunciar a algo ya no le gusta la izquierda.
El reparto equitativo es para todos, todos damos y todos recibimos, pero claro, no todo el mundo asume eso.
Podemos se equivoca con el feminismo para algunos? Ok, pero en materia de vivienda tiene razón.
Que priorizan los votantes?
Parece ser que les duele más que una mujer coja la baja por la menstruación o se diga todes, que no poder tener vivienda.
En las próximas elecciones, las andaluzas, veremos si prefieren rebujito y cáncer o alquileres topados y mercado asequible.
Obtienes lo que votas.
Este manido "que se joda X" termina con un fondo comprando tu bloque de edificios porque la ley lo permite, duplicándote el alquiler porque la ley lo permite, expulsándote a 20 km de donde trabajas por un sueldo que no te proporciona lo mínimo para cubrir todas tus necesidades porque la ley lo permite.
Ahora para solucionarlo a votar fascismo... Ya sabéis... tiro en el pie no ha funcionado bien, toca votar tiro en las tripas y si eso falla votamos tiro en la cabeza.