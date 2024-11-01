edición general
4 meneos
26 clics
La psicología ha explicado por qué te resulta tan complicado dejar un empleo aunque sea tóxico: la falacia del coste hundido

La psicología ha explicado por qué te resulta tan complicado dejar un empleo aunque sea tóxico: la falacia del coste hundido

A menudo, las personas se aferran a empleos que ya no les satisfacen, pero se resisten a dejarlo movidas por el temor a perder todo lo que han invertido (tiempo, esfuerzo o formación, etc.) para llegar hasta donde se encuentran en ese momento.
Aunque pueda parecer extraño, este comportamiento responde a un sesgo psicológico llamado falacia de coste hundido. Este sesgo puede retrasar la toma de decisiones para dejar un empleo y perpetuarse en una situación laboral desfavorable que incluso puede afectar a la salud.

| etiquetas: falacia del coste hundido , empleo
4 0 0 K 31 ciencia
8 comentarios
4 0 0 K 31 ciencia
Khadgar #1 Khadgar *
No, la mierda que es la experiencia de buscar empleo y la incertidumbre de que el nuevo acabe siendo peor que el anterior.
1 K 22
#2 oscarcr80
Te lo digo con un refran:

Mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
0 K 6
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
La psicología dirá lo que quiera.

Pero la razón, es que si te vas voluntariamente, no cobras un duro.

Si hubiese RBU, algunos trabajos, o más bien algunas condiciones, no las iba a aguantar ni dios.
4 K 50
alpoza #6 alpoza
#3 Si te vas será porque a la larga te compensa, ya sea psicológicamente, físicamente o económicamente... y claro que no cobras un duro pero el problema principal es, como ya han dicho, la incertidumbre del nuevo trabajo.
0 K 12
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Por mucho que te compense, si no tienes ahorros y tienes una hipoteca y familia que depende de tu sueldo, no te largas.

Salvo que ya tengas otro curro, claro. Y ahí estoy de acuerdo en que la incertidumbre puede hacer que no lo hagas, pero creo que hay más casos de lo otro.
0 K 12
alpoza #8 alpoza
#7 A ver, yo creo que estamos hablando de cambiar de empleo, vamos irte de tu empresa para trabajar en otra. Si piensas en largarte sin más por lo que sea, pero no puedes porque necesitas el dinero, no estamos hablando de esta falacia.
0 K 12
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Es mucho más sencillo: eres pobre y el mercado laboral una jungla.
1 K 22
kastanedowski #5 kastanedowski
Los sesgos son procesos mentales automáticos, patrones que distorsionan la percepción y la toma de decisiones, llevando a conclusiones ilógicas sin que la persona sea consciente de ello...

Las falacias lógicas, por otro lado, son argumentos que parecen válidos pero contienen fallos...

El cerebro no es capaz de entender todo, asi que se lo inventa y es aqui el problema. Cada quien se crea una realidad diferente, con errores casi generales como los sesgos cognitivos.

Algun psicologo aqui que pueda profundizar? el tema es muy interesante
0 K 7

menéame