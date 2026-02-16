La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante

Son víctimas de la despoblación del mundo rural, pero también padecen el problema de la emergencia habitacional. El parque de viviendas de los pueblos pequeños del interior de Alicante es muy antiguo y requiere en muchos casos de fuertes inversiones para poder entrar a vivir. Y cuentan con planeamientos urbanísticos desfasados, elaborados en el siglo pasado que no atienden a las necesidades actuales.