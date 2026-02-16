edición general
La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante

Son víctimas de la despoblación del mundo rural, pero también padecen el problema de la emergencia habitacional. El parque de viviendas de los pueblos pequeños del interior de Alicante es muy antiguo y requiere en muchos casos de fuertes inversiones para poder entrar a vivir. Y cuentan con planeamientos urbanísticos desfasados, elaborados en el siglo pasado que no atienden a las necesidades actuales.

eaglesight1 #2 eaglesight1
No hay chalets adosados con piscina en los pueblos.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Si es un chalets, no puede ser un adosado.
Aokromes #5 Aokromes
#2 maps.app.goo.gl/W3dUaR2LFC2GMZZ8A supongo que estaras de coña.....
Meneanauta #1 Meneanauta
Municipios del interior tramitan cambios urbanísticos para construir nuevas casas debido a que carecen de oferta, ya que con el covid se vendió todo lo que estaba en buenas condiciones.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Muchos anuncios que dificultan ver la noticia.
#8 BoosterFelix
Esto se arregla teniendo mas hijos y votando mas capitalismo, monarquía y pobreza, con esos hijos y con vuestros votos. Votad a Abascal.
Andreham #6 Andreham
Hace unos 10 años irte a vivir, por ejemplo, a La Hoya siendo de Elche; era un chollazo. Pisos a literalmente peniques (150€ por 120m2 en un edificio de 2-3 plantas, 1 piso por planta) y sí, con 0 vida social, pero estás a literalmente minutos en coche de la ciudad.

Ahora acabo de mirar en Google y no hay anuncios o están a 900€. 750€ el más barato, rebuscando un poco.
Sacronte #7 Sacronte
#6 Y las casas/pisos en venta en algunas zonas de interior son absurdos. Mas que nada porque muchas parece que se vayan a caer en cuanto haya una racha de viento...
